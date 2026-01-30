Sadhvi Prem Baisa Murder Mystery: इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियो से खुलेगा साध्वी प्रेम बैसा की ‘मौत’ का रहस्य, क्या है डेक्सोना कनेक्शन?

Sadhvi Prem Baisa Murder Mystery: मशहूर साध्वी प्रेम बैसा की ‘मौत’ का रहस्य गहरा गया है. सामने आए इंस्टाग्राम पोस्ट और परिवार के दावे ने ‘मौत’ को ‘हत्या’ की ओर मोड़ दिया है. पुराने वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट और परिवार के दावे कई सवाल खड़े कर दिए हैं. उधर, जांच में जुटी पुलिस पर दबाव बन गया है, क्योंकि इस पर मीडिया के साथ-साथ परिवार और समर्थकों की नजरें गड़ गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, साधारण मौत का यह मामला हत्या भी हो सकता है,क्योंकि साध्वी प्रेम बैसा की मौत रहस्यमय हालात में हुई है. इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों साध्वी प्रेम बैसा की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं?

इंस्टाग्राम पोस्ट से उठे सवाल

साध्वी प्रेम बैसा की मौत रहस्यमय हालात में हुई मौत के कुछ घंटों बाद ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सामने आया, जिसने पुलिस की भी उलझन बढ़ा दी है. इस इंस्टाग्राम पोस्ट में ‘अग्नि परीक्षा’ और विदाई का ज़िक्र है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या साध्वी ने खुद मौत को गले लगाया है या किसी अनुष्ठान में उनकी जान गई.

परिवार का दावा गलत इंजेक्शन ने ली प्रेम बैसा की जान

परिवार का दावा है कि साध्वी प्रेम बैसा को बुखार था. इलाज की कड़ी में उन्हें कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन दिया. इसके चलते उनकी जान चली गई. पिता का कहना है कि साध्वी की तबीयत खराब थी. उन्हें तेज बुखार था. इसके बाद प्राइवेट कम्पाउंडर ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाया. इसे देने के 5 मिनट बाद ही साध्वी की हालत में सुधार आने के बजाय अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. परिवार का कहना है कि कंपाउंडर ने उन्हें गलत इंजेक्शन दिया. वहीं, पुलिस की टीम साध्वी प्रेम बैसा के मामले साजिश और फाउल प्ले की भी जांच कर रही है, जिससे सारे संदेह दूर किए जा सकें.

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसके दावा किया गया है कि उन्होंने अपने आखिरी संदेश में मरने के बाद ‘न्याय’ की उम्मीद जताते हुए दुनिया को अलविदा करने की बात कही है.

क्या होता है डेक्सोना इन्जेक्शन

यहां पर बता दें कि डेक्सोना एक स्टेरॉयड्स दवा है, जो बुखार या फिर शरीर में दर्द होने पर दिया जाता है.विशेषज्ञों के मुताबिक,इस इंजेक्शन का इस्तेमाल शरीर में जोड़ों में गंभीर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है. खासतौर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अस्थमा के गंभीर मामले में इस इंजेक्शन को देने की सलाह डॉक्टर देते हैं. कुछ मामलों में त्वचा की एलर्जी और आंखों का इलाज करने में भी डेक्सोना इंजेक्सन दिया जाता है.

कौन थीं प्रेम बैसा

मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थीं. बुधवार (28 जनवरी, 2026) को कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि प्रेम बैसा को आश्रम से ब्रोन डेड हालत में प्रेक्षा अस्पताल में लाया गया था.