Sindhu Ghati Dancing Girl: डांसिंग गर्ल आखिर कौन है? हड़प्पा सभ्यता की इस मूर्ति ने क्यों मचा दिया बवाल

Sindhu Ghati Dancing Girl: सिंधु घाटी सभ्यता की ‘डांसिंग गर्ल’ केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की कला, सौंदर्यबोध और तकनीकी क्षमता का जीवंत प्रतीक है. लगभग 4500 साल पुरानी यह छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कांस्य प्रतिमा आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और शिक्षा नीति निर्माताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. हाल ही में यह कलाकृति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई जब NCERT की कक्षा 9 की कला शिक्षा पुस्तक ‘मधुरिमा’ में इसके चित्र को संशोधित रूप में प्रकाशित किया गया. इस बदलाव ने अकादमिक जगत में गंभीर बहस छेड़ दी और इसे “इतिहास के प्रस्तुतीकरण में हस्तक्षेप” बताया जाने लगा.

डांसिंग गर्ल: 4500 साल पुरानी कांस्य कला की पहचान

हड़प्पा सभ्यता की यह प्रसिद्ध मूर्ति 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान ब्रिटिश पुरातत्वविदों को मिली थी. यह केवल 10.5 सेंटीमीटर लंबी एक छोटी सी प्रतिमा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत विशाल है. मूर्ति में एक युवा लड़की को आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में दिखाया गया है. उसका दाहिना हाथ कमर पर और बायां हाथ जांघ पर टिका हुआ है. बालों को जूड़े में बांधा गया है और शरीर पर चूड़ियां, कंगन और गले में हार दिखाई देता है. इस मुद्रा को कला विशेषज्ञ ‘त्रिभंग शैली’ से जोड़ते हैं. हालांकि मूर्ति का मूल स्वरूप नग्न है, फिर भी यह उस समय के सौंदर्यबोध और सामाजिक सोच को दर्शाती है, जो कला को नैतिक सीमाओं से ऊपर रखती थी.

लॉस्ट वैक्स तकनीक: प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग

डांसिंग गर्ल को बनाने में इस्तेमाल हुई ‘लॉस्ट वैक्स तकनीक’ उस दौर की सबसे उन्नत धातु निर्माण तकनीकों में से एक थी. इस प्रक्रिया में:

पहले मोम से मूर्ति का पूरा आकार तैयार किया जाता था

फिर उसे मिट्टी से ढककर कठोर ढांचा बनाया जाता था

गर्म करने पर मोम पिघलकर बाहर निकल जाता था

खाली स्थान में पिघला कांसा डाला जाता था

ठंडा होने के बाद मिट्टी तोड़कर अंतिम मूर्ति प्राप्त होती थी

यह तकनीक हड़प्पा धातु तकनीक की उन्नत वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है, जिससे न सिर्फ मानव आकृतियां बल्कि पशु और धार्मिक प्रतीक भी बनाए जाते थे.

वर्तमान स्थान और ऐतिहासिक महत्व

यह ऐतिहासिक प्रतिमा आज नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संरक्षित है, जहां इसे आम जनता देख सकती है. यह सिंधु घाटी सभ्यता की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें कला, नृत्य और संगीत का महत्वपूर्ण स्थान था.

NCERT किताब में बदलाव से शुरू हुआ विवाद

विवाद तब शुरू हुआ जब NCERT की ‘मधुरिमा’ पुस्तक में डांसिंग गर्ल की छवि को डिजिटल रूप से बदलकर प्रस्तुत किया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, मूर्ति के धड़ हिस्से को गहरे शेड से ढक दिया गया, जिससे यह आभास हुआ कि मूर्ति को वस्त्र पहनाए गए हैं. इस बदलाव की आलोचना करते हुए इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने इसे “सेंसरशिप” और “इतिहास को आधुनिक नैतिकता के नजरिए से बदलने की कोशिश” बताया. माइकल डैनिनो सहित कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम छात्रों को वास्तविक इतिहास से दूर करता है. उनका तर्क था कि यदि यह कलाकृति अनुचित मानी जाती है, तो इसे संग्रहालयों में भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए.

विवाद के बाद NCERT का बड़ा यू-टर्न

लगातार बढ़ते विवाद और आलोचनाओं के बाद NCERT ने अपना फैसला बदल दिया. संस्था के अनुसार, विशेषज्ञों से चर्चा के बाद संशोधित तस्वीर को हटाने का निर्णय लिया गया. NCERT ने स्पष्ट किया कि: