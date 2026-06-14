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कौन हैं सायोनी घोष? TMC छोड़ने के अटकलों के बीच जानिए शिवलिंग पोस्ट से लेकर गिरफ्तारी और ED समन तक, विवादों से रहा पुराना नाता

Saayoni Ghosh Controversial Statements: तृणमूल कांग्रेस की नेता सायोनी घोष रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचीं. सायोनी भी उन बागी सांसदों में शामिल है, जो TMC को छोड़ना चाहते हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि सायोनी घोष के विवादित बयानों के बारे में.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 6:59:43 PM IST

सायोनी घोष के विवादित बयान
सायोनी घोष के विवादित बयान


Saayoni Ghosh Controversial Statements: तृणमूल कांग्रेस की नेता सायोनी घोष रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचीं. सायोनी भी उन बागी सांसदों में शामिल है, जो TMC को छोड़ना चाहते हैं. वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे पार्टी बदलने के बारे में सवाल किए. जवाब में, वह बिना कुछ कहे चुपचाप चली गईं. 

जब वह एयरपोर्ट से निकल रही थीं, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आप राघव चड्ढा की तरह पार्टी बदलने वाली नेता नहीं हैं; फिर भी, अब आपने TMC छोड़ दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि सायोनी घोष के विवादित बयानों के बारे में.

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सायोनी घोष कौन हैं?

सायोनी घोष एक भारतीय अभिनेत्री, गायिका और राजनेता हैं, जो अभी जाधवपुर से सांसद हैं. उन्होंने 2010 में बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और टेलीविज़न शो और फिल्मों के ज़रिए लोकप्रियता हासिल की.

सायोनी घोष से जुड़े विवाद

सायोनी घोष को अपने राजनीतिक सफर के दौरान कई विवादों का सामना करना पड़ा है.

2015/2021 शिवलिंग ट्वीट विवाद

2015 का एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें शिवलिंग पर कंडोम रखा हुआ दिखाया गया था, 2021 में फिर से सामने आया. इससे हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा और भारी आक्रोश फैल गया. सायोनी घोष ने कहा कि उस समय उनका अकाउंट हैक हो गया था. इस मामले को लेकर त्रिपुरा के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

2021 त्रिपुरा गिरफ्तारी मामला

नवंबर 2021 में, एक राजनीतिक अभियान के दौरान बीजेपी समर्थकों की भीड़ पर अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने उन पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि उनकी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस घटना को राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न बताया.

2023 प्रवर्तन निदेशालय (ED) का समन

जून 2023 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया. यह घोटाला राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था.

2026 राघव चड्ढा के सरनेम पर टिप्पणी

अप्रैल 2026 में, एक इंटरव्यू के दौरान राघव चड्ढा के सरनेम पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं सहित आलोचकों ने उन पर ऐसे बयान देने का आरोप लगाया जिनसे सिख और पंजाबी समुदायों की भावनाएं आहत हुईं.

2026 झालमुड़ी पार्टी नहीं वाला बयान

राजनीतिक हमलों का जवाब देते हुए यह कहने पर भी उनकी आलोचना हुई कि उनकी पार्टी झालमुड़ी पार्टी नहीं है. इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा और विरोधियों तथा समर्थकों के बीच बहस छेड़ दी.

आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया

सायोनी घोष ने इन मामलों में लगातार अपना बचाव किया है. उनका कहना है कि विवादित ट्वीट उनकी जानकारी के बिना पोस्ट किया गया था और उन्होंने अपनी राजनीतिक शैली को विपक्षी ताकतों का मुकाबला करने वाली मुखर स्ट्रीटफाइटर राजनीति बताया है.

Tags: delhiSaayoni ghoshTMC
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