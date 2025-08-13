Jaishankar To Visit Moscow: NSA अजित डोभाल के बाद अब Jaishankar जाएंगे मास्को, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होगी मुलाकात…ट्रंप टैरिफ के अलावा इन मुद्दों पर होगी चर्चा?

Jaishankar To Visit Moscow: विदेश मंत्री एस जयशंकर 21 अगस्त को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मास्को जाएंगे। यह यात्रा वैश्विक कूटनीति के एक संवेदनशील दौर में हो रही है, क्योंकि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल खरीद पर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के तुरंत बाद हो रही है।

रूसी विदेश मंत्रालय ने X पर लिखा, “21 अगस्त को विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मास्को में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे।” इसमें आगे कहा गया है कि दोनों नेता द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे।

SCO समिट के बाद हो रही दोनों की बैठक

यह आगामी बैठक 15 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जयशंकर और लावरोव के बीच एक सत्र के बाद हो रही है। यह उच्च स्तरीय बातचीत इस साल जून के अंत में क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव के बीच हुई बैठक के तुरंत बाद हुई थी।

रक्षा सहयोग पर ध्यान

रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नेताओं ने एस-400 प्रणालियों की आपूर्ति, एसयू-30 एमकेआई के उन्नयन और शीघ्र समय-सीमा में महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर चर्चा की। इससे पहले, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सर्गेई लावरोव ने 6 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक की थी। दोनों नेताओं की इस साल फरवरी में जोहान्सबर्ग में मुलाकात हुई थी, जहाँ उन्होंने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर चर्चा की थी।

व्यापारिक तनाव के बीच मोदी-पुतिन वार्ता

शनिवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार तनाव और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नए टैरिफ उपायों की पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ विस्तृत बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की, और प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के पक्ष में भारत के अडिग रुख की पुष्टि की।

उल्लेखनीय रूप से, भारत ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के तरीके खोजने के लिए अलास्का में अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली शिखर वार्ता का भी स्वागत किया है। इस कदम का समर्थन करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। साथ ही उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निरंतर रुख को भी याद दिलाया कि “यह युद्ध का युग नहीं है।”

