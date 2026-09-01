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Russia-Ukraine War: कुक-हेल्पर से लेकर सैनिकों… रूसी सेना में भर्ती कितने भारतीय की हुई मौत? विदेश मंत्रालय ने दिया पूरा डेटा

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीय नागरिकों के बारे में भारत ने मंगलवार को एक जरूरी अपडेट दिया है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि अब तक 227 भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में शामिल होने की खबर है.

By: Shristi S | Published: September 1, 2026 8:01:37 PM IST

रूसी सेना में भर्ती कितने भारतीय की हुई मौत? विदेश मंत्रालय ने दिया पूरा डेटा
रूसी सेना में भर्ती कितने भारतीय की हुई मौत? विदेश मंत्रालय ने दिया पूरा डेटा


Russia Ukraine War Indian Deaths: रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बीच रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीय नागरिकों के बारे में भारत ने मंगलवार 1 सितंबर 2026 को एक जरूरी अपडेट दिया है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि अब तक 227 भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में शामिल होने की खबर है.

रूसी सेना से 139 को सेना से मुक्त किया, जबकि 51 भारतीयों की मौत हो गई है. बाकी लोगों की सुरक्षित रिहाई और वापसी के लिए भारत रूस के साथ लगातार बातचीत कर रहा है.

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मॉस्को में भारतीय दूतावास मामले पर नजर रख रहा 

किर्गिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (SCO) समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ANI के एक सवाल के जवाब में कहा कि रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीय नागरिकों का मुद्दा दोनों देशों के बीच कई बार अलग-अलग लेवल पर उठाया गया है. उन्होंने कहा कि मॉस्को में भारतीय दूतावास इन मामलों पर लगातार नजर रख रहा है.

भारत यह पक्का करने के लिए काम कर रहा है कि रूसी सेना में सेवा दे रहे बाकी भारतीयों को जल्द से जल्द उनके परिवारों के पास वापस भेजा जाए. मिसरी ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नई दिल्ली रूसी पक्ष के साथ लगातार संपर्क और बातचीत कर रही है.

मोदी-पुतिन मीटिंग के बाद बयान

विदेश सचिव का यह बयान SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बाइलेटरल मीटिंग के बाद आया. इस मीटिंग के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन विवाद के संदर्भ में युद्ध खत्म करने और शांति की ओर बढ़ने की जरूरत पर ज़ोर दिया. भारत और रूस के बीच इन बातचीत में रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीयों की वापसी का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा रहा है.

लगभग दो दर्जन भारतीय अभी भी वापसी का इंतज़ार कर रहे 

भारत सरकार ने पहले अगस्त में कहा था कि लगभग दो दर्जन भारतीय अभी भी रूसी सेना में सेवा दे रहे हैं और उनकी वापसी पक्की करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें चल रही हैं. उस समय, सरकार ने यह भी कहा था कि अब तक 139 भारतीयों को बचाया जा चुका है. केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को यह सलाह भी दोहराई कि वे ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें जिनमें छिपे हुए रिस्क हों और जो संदिग्ध लोगों या एजेंसियों द्वारा दिए जा रहे हों.

सुप्रीम कोर्ट ने रूस-यूक्रेन विवाद से प्रभावित भारतीयों के परिवारों के लिए एक ज़रूरी निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को लड़ाई के दौरान मारे गए, लापता या घायल हुए भारतीयों के परिवारों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए विदेश मंत्रालय में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश दिया.

कुक और हेल्पर की वापसी पर भी ज़ोर दिया गया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत रूस से अपील कर रहा है कि वह रूसी मिलिट्री यूनिट में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करने वाले सभी भारतीयों को वापस लाए, जिसमें कुक, हेल्पर और दूसरे सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली लगभग दो दर्जन भारतीयों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है, जिनके बारे में पता है कि वे रूसी सेना में शामिल हो गए हैं और अभी भी वहीं हैं.

Tags: Russia Ukraine War Latest NewsVikram Misri
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