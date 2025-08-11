Home > देश > वोटिंग सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर सत्त्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने

Vote Chori मुद्दे को लेकर राहुल गाँधी पर हरियाणा सरकार के मंत्री ने पलट वार किया है , जिसमे उन्होंने कांग्रेस की की हालत पर तंज किया है।

August 11, 2025

 Vote Chori: एकतरफ यहां काँग्रेस राहुल गांधी द्वारा रखे गए आंकड़ो को सही बताने में लगी हुई है वही भाजपा नेतृत्व इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता कर तीखे तंज कसते हुए नजर आ रहे है ।

प्रदेश में वोट्स का फर्क बता कर सीट हारने की बात राहुल गांधी द्वारा किये जाने के बर्फ कांग्रेस नेतृत्व इसे षड्यंत्र बता रहा है लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बैलट सिस्टम वोटिंग की मांग कर रहा है वही प्रदेश के सीएम नायब सैनी के अनुसार जनता के मेंडेट को पचा पाने में कांग्रेस असमर्थ सिद्ध हो रही  है इसलिए इस तरीके के उलूल जलूल इल्जाम लगाए जा रहे है कांग्रेस को जनता का मेंडेट स्वीकार करना चाहिए। 

वहीं कांग्रेसी नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा भी बैलेट पेपर वोटिंग की बात कर रहे है उनका कहना है कि अमेरिका जर्मनी जैसे देश आज भी वैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम अपनाए हुए है क्योंकि उस प्रक्रिया में कोई शक संदेह नही रहता अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आयोग के नोटिस भिजवाए जा रहे है ।

हरयाणा सरकार के मंत्री का राहुल को नसीहत 

इसी कड़ी मे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में गड़बड़ी बताने पर हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने दी नसीहत
गंगवा ने कहा कि राहुल गांधी को बिना तथ्य के बात नहीं करनी चाहिए और यदि उनके पास तथ्य हैं तो उनको तथ्य पेश करने चाहिए 
गंगुआ ने काँग्रेस को नेता विहीन बताया। गंगवा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस नही बल्कि गुट है।  

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हरियाणा में यदि संग़ठन बन भी गया तो चलेगा नहीं ,गंगवा ने कहा कि कांग्रेस के वोट चोरी होने का कारण कांग्रेस की सत्ता के दौरान लोगों के साथ वादा खिलाफी औऱ भय का माहौल है ,उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के मामले पर कहा कहा कि यदि आधारहीन बात करेंगे तो चुनाव आयोग जवाब मांगेगा।

फ़र्ज़ी वोट मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष 

फर्जी वोटिंग मामले में आरोप लगाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है तो वहीं भाजपा भी लगातार कांग्रेस को जनता के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को याद कराने का काम कर रही है अब ऐसे में आगामी मानसून सत्र में हरियाणा में कांग्रेस व भाजपा  इस मुद्दे पर आमने सामने होते हुए दिखाई देंगे देखना यह होगा सदन के अंदर क्या काँग्रेस इस मुद्दे को भुना पाती है या फिर सत्ता पक्ष के आगे पस्त हो जाती है ।

