1st February Rule Change: बजट के साथ बदलेंगे ये 5 बड़े नियम, हर घर-हर जेब पर पड़ेगा असर

1st February Rule Change: जनवरी का महीना समाप्त होने जा रहा है और 1 फरवरी 2026 से नए महीने की शुरुआत आम बजट के साथ होगी. बजट के साथ-साथ फरवरी की पहली तारीख से देश में कई अहम नियमों और कीमतों में बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, घर के बजट और जेब पर पड़ेगा.

रसोई गैस से लेकर ईंधन, तंबाकू उत्पाद, फास्टैग और बैंकिंग सेवाओं तक—कई मोर्चों पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाले पांच बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से.

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें

सबसे पहला और आम जनता से सीधे जुड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर होगा. हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं और 1 फरवरी 2026 को भी नई कीमतें जारी की जाएंगी. चूंकि इसी दिन आम बजट भी पेश होगा, इसलिए घरेलू 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर देशभर की नजरें टिकी रहेंगी. लंबे समय से घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है. 1 जनवरी 2026 को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 14.50 रुपये घटकर 1804 रुपये हो गई थी. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि फरवरी में घरेलू सिलेंडर पर भी राहत या बदलाव देखने को मिल सकता है.

CNG-PNG की कीमतें

दूसरा बड़ा बदलाव CNG-PNG और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों से जुड़ा है. एलपीजी के साथ-साथ ऑयल कंपनियां हर महीने ATF की नई दरें भी जारी करती हैं. ATF की कीमतों में बदलाव का सीधा असर हवाई किराए पर पड़ता है, जिससे यात्रियों का खर्च बढ़ या घट सकता है. 1 जनवरी 2026 को ATF की कीमतों में करीब 7 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिससे कुछ राहत मिली थी. इसके अलावा CNG और PNG की कीमतों में भी 1 फरवरी से बदलाव संभव है, जिसका असर वाहन चालकों और घरेलू गैस उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

पान-मसाला और सिगरेट

तीसरा बदलाव पान-मसाला और सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों से जुड़ा है, जो इनके सेवन करने वालों के लिए झटका साबित हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों और पान-मसाला पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा. सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर नया उत्पाद शुल्क और उपकर लागू करने की अधिसूचना जारी की है. GST के अलावा अब पान-मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगेगा, जिससे इन उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है.

चौथा बदलाव FASTag यूजर्स के लिए राहत लेकर आ सकता है. 1 फरवरी 2026 से NHAI ने कार, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करते समय KYC वेरिफिकेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इससे नए FASTag लेना पहले की तुलना में आसान और तेज हो जाएगा, जो वाहन चालकों के लिए बड़ी सहूलियत मानी जा रही है.

बैंकिंग सेवाएं

पांचवां और आखिरी बदलाव बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा है. फरवरी महीने की शुरुआत बैंक अवकाश के साथ होगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, फरवरी में साप्ताहिक अवकाश के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे त्योहारों के चलते करीब 10 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर किसी को बैंक से जुड़ा जरूरी काम निपटाना है, तो छुट्टियों की सूची देखकर ही योजना बनाना बेहतर रहेगा.

