Home > देश > कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा

कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा गांधी नगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक व्यक्ति वहाँ आया और नारे लगाने लगा।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 22, 2025 14:49:00 IST

CM Rekha Gupta
CM Rekha Gupta

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों थप्पड़ मारने की घटना के बाद शुक्रवार को एक आयोजन के दौरान शख्स ने हंगामा कर दिया। इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब हाल ही में एक जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। इसके बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने शिरकत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री गांधी नगर के रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में व्यापारियों से बातचीत कर रही थीं।

सीएम को मिली कड़ी सुरक्षा

इसी हफ़्ते दिल्ली में एक जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। जिससे सीएम काफ़ी सदमे में थीं। हालाँकि, तुरंत उनकी सुरक्षा कड़ी करने का फ़ैसला लिया गया। नतीजतन, उनकी सुरक्षा ज़ेड से बढ़ाकर ज़ेड प्लस कर दी गई। साथ ही, उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ़ के जवान भी तैनात किए गए। इसके अलावा, कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे, जनसुनवाई में आने वाले लोगों का ब्यौरा पहले से लिया जाएगा और सीएम से मिलते समय लोग दूरी बनाकर खड़े होंगे, ताकि किसी भी तरह के संभावित हमले से बचा जा सके।

कौन है वो शख्स जिसने एल्विश यादव के घर पर चलाई थी धांय-धांय गोली ? नाम सुन पुलिस के भी उड़े होश!

मैं आपके साथ विकास के लिए लड़ती रहूँगी-सीएम रेखा 

हालांकि, मुख्यमंत्री ने आज साफ़ तौर पर कहा है कि दिल्ली का परिवहन विभाग एक रूट चार्ट बना रहा है। इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। यमुना को साफ़ किया जाएगा। आपकी मुख्यमंत्री न डरेंगी, न थकेंगी, न हारेंगी। मैं आपके साथ विकास के लिए लड़ती रहूँगी। हमले के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यक्रम था। हालाँकि, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर अफ़रा-तफ़री को देखते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया।

Online Gaming Bill 2025: Dream11 से लेकर Zupee तक…, बंद हो गए आपके फेवरेट ऑनलाइन गेम, ऐसे निकाले फंसे हुए पैसे

Tags: cm rekha gupta
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा
कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा
कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा
कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?