कौन है प्रवीण शर्मा, जिसने पार कर दी अपनी सीमा ‘रेखा’ पहली ही रैली में कर दिया जबरदस्त हंगामा

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों थप्पड़ मारने की घटना के बाद शुक्रवार को एक आयोजन के दौरान शख्स ने हंगामा कर दिया। इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब हाल ही में एक जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। इसके बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने शिरकत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री गांधी नगर के रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में व्यापारियों से बातचीत कर रही थीं।

सीएम को मिली कड़ी सुरक्षा

इसी हफ़्ते दिल्ली में एक जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। जिससे सीएम काफ़ी सदमे में थीं। हालाँकि, तुरंत उनकी सुरक्षा कड़ी करने का फ़ैसला लिया गया। नतीजतन, उनकी सुरक्षा ज़ेड से बढ़ाकर ज़ेड प्लस कर दी गई। साथ ही, उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ़ के जवान भी तैनात किए गए। इसके अलावा, कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे, जनसुनवाई में आने वाले लोगों का ब्यौरा पहले से लिया जाएगा और सीएम से मिलते समय लोग दूरी बनाकर खड़े होंगे, ताकि किसी भी तरह के संभावित हमले से बचा जा सके।

मैं आपके साथ विकास के लिए लड़ती रहूँगी-सीएम रेखा

हालांकि, मुख्यमंत्री ने आज साफ़ तौर पर कहा है कि दिल्ली का परिवहन विभाग एक रूट चार्ट बना रहा है। इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। यमुना को साफ़ किया जाएगा। आपकी मुख्यमंत्री न डरेंगी, न थकेंगी, न हारेंगी। मैं आपके साथ विकास के लिए लड़ती रहूँगी। हमले के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यक्रम था। हालाँकि, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर अफ़रा-तफ़री को देखते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया।