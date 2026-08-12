Home > देश > भारत में बंद होंगी अमेरिकी कंपनियां? इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन की मांग, RSS से जुड़े संगठन SJM ने सरकार से की बड़ी अपील

भारत में बंद होंगी अमेरिकी कंपनियां? इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन की मांग, RSS से जुड़े संगठन SJM ने सरकार से की बड़ी अपील

SJM Demands: शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट ने एक कानून पास किया है. जिसके मुताबिक, रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. इस कानून की आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने आलोचना की है.

By: Sohail Rahman | Published: August 12, 2026 12:24:20 PM IST

आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सरकार से की मांग
आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सरकार से की मांग


Swadeshi Jagran Manch Demand: स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने अमेरिकी सीनेट के उस कानून की आलोचना की है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है जो रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदते हैं. SJM ने भारत सरकार से रूस से तेल खरीदने के मामले में मजबूती से खड़े रहने की अपील की. मंच ने लोगों से अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करने और सरकार से अमेरिकी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने को कहा.

शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट ने 86 के मुकाबले 11 वोटों से इस बिल को मंजूरी दी. बिल लाने वालों ने भारत को उन पांच देशों में शामिल किया है जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है. यह बिल यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देशों को रूस से तेल, गैस और अन्य चीजें खरीदने पर छूट देता है.

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SJM ने क्या कहा?

SJM का यह बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका और कनाडा दौरे से कुछ हफ्ते पहले आया है, जो संगठन के अंतरराष्ट्रीय संपर्क अभियान का हिस्सा है. इस पूरे मामले पर SJM के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा ककि भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि वैध अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ऊर्जा खरीदने के हमारे संप्रभु अधिकार कोई तीसरा देश तय नहीं कर सकता.

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भारतीयों के हितों का रखें ध्यान

उन्होंने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने का भारत का फैसला ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता, कीमत, सप्लाई में विविधता और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर रूस के साथ अमेरिका के मतभेद हैं तो उसे अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का अधिकार है. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, उन लक्ष्यों को भारत जैसे संप्रभु देशों के खिलाफ एकतरफा आर्थिक दबाव में नहीं बदला जाना चाहिए और टैरिफ भू-राजनीतिक दबाव का जरिया नहीं बन सकते.

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Tags: Donald Trumpnarendra modi
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