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देश के बंटवारे पर छलका RSS नेता सुनील आंबेकर का दर्द; कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बोले संघ प्रचार प्रमुख?

Nagpur RSS Meeting: नागपुर में मीडिया से बात करते हुए RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक पेज पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

By: Shristi S | Published: May 30, 2026 5:02:22 PM IST

नागपुर में मीडिया से बात करते हुए RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर
नागपुर में मीडिया से बात करते हुए RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर


RSS Leader Sunil Ambekar Statement: नागपुर में मीडिया से बात करते हुए RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक पेज पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है; हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है, और वे संविधान के अनुसार ही अपना आचरण करते हैं. इस मौके पर, सुनील आंबेकर ने देश के विभाजन का भी ज़िक्र किया.

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विभाजन एक अत्यंत दर्दनाक घटना थी- सुनील आंबेकर

सुनील आंबेकर ने कहा कि विभाजन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने पूरे देश को उसकी नींव तक हिलाकर रख दिया था. इस दुखद घटना का असर आज भी देश में देखा जा सकता है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर आज़ादी के समय संघ (RSS) और मजबूत होता, तो देश का विभाजन कभी नहीं होता. फिर भी, संघ ने हिंदुओं की रक्षा करने और उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करने में अहम भूमिका निभाई. उस समय, मौजूदा व्यवस्था के प्रति आम जनता में गहरा आक्रोश फैला हुआ था.

कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बोले संघ प्रचार प्रमुख 

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जो इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रही है पर प्रतिक्रिया देते हुए, सुनील आंबेकर ने कहा कि अलग-अलग विचारों और सार्वजनिक चर्चा का होना लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे किसी भी तरह की आशंका से नहीं देखा जाना चाहिए. सुनील आंबेकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाज़ों और भावनाओं को समाहित करने की क्षमता है.

उन्होंने एक बार फिर देश के युवाओं पर अपना भरोसा दोहराया. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, आंबेकर ने कहा कि हम एक जागरूक और सचेत समाज का हिस्सा हैं, जहां हर व्यक्ति की अपनी एक अलग राय होती है; इसके बावजूद, हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है.

Tags: Cockroach Janata PartyNagpurrss
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