सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा

RSS Chief Mohan Bhagwat News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर RSS सरसंघचालक मोहन भागवत पर पत्थर फेंके गए. यह घटना गुरुवार रात की है. पत्थर से ट्रेन की खिड़कियां टूट गईं, लेकिन मोहन भागवत चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गए. जिस तरफ पत्थर फेंका गया था, उसके सामने वाली सीट पर वह बैठे थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

मोहन भागवत की ट्रेन पर हुआ पथराव

यह घटना फिरोजाबाद आउटर एरिया के पास रात करीब 8 बजे हुई, जहां पत्थर कोच E1 से टकराया, जिसमें भागवत कथित तौर पर सफर कर रहे थे. टक्कर से कोच की एक खिड़की टूट गई और उसमें सवार यात्रियों में चिंता फैल गई. हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है. मोहन भागवत और बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं.

प्रभावित कोच का इंस्पेक्शन किया गया

घटना के बाद, रेलवे अधिकारियों ने प्रभावित कोच का इंस्पेक्शन किया और ट्रेन को आगे जाने देने से पहले हालात का रिव्यू किया. गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. अभी, इस बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि पत्थर ट्रेन से कैसे टकराया या इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हो सकता है.

#WATCH | Firozabad, Uttar Pradesh: Regarding the stone-pelting incident involving the Shatabdi Express, ADG (Agra Zone) SK Bhagwat says, “When the Swarna Shatabdi Express was passing through around 7:15 PM, in which Mohan Bhagwat was also travelling, someone threw a stone,… pic.twitter.com/dUmR08X7A3 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 11, 2026

घटना की जांच कर रहे अधिकारी

अधिकारी घटना के हालात की जांच कर रहे हैं और जांच के हिस्से के तौर पर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. जरूरी जांच पूरी होने के बाद, शताब्दी एक्सप्रेस ने दिल्ली की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की और रात 10.13 बजे नेशनल कैपिटल पहुंची. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने और नतीजों की ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी सामने आएगी.