Home > देश > सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा

सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा

RSS Chief Mohan Bhagwat News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, 12 जून (PTI) पुलिस ने बताया कि फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक अनजान आदमी ने लखनऊ-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच पर पत्थर फेंका, जिसमें RSS चीफ मोहन भागवत सवार थे.

By: Preeti Rajput | Published: June 12, 2026 9:49:04 AM IST

जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव
जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव


RSS Chief Mohan Bhagwat News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर RSS सरसंघचालक मोहन भागवत पर पत्थर फेंके गए. यह घटना गुरुवार रात की है. पत्थर से ट्रेन की खिड़कियां टूट गईं, लेकिन मोहन भागवत चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गए. जिस तरफ पत्थर फेंका गया था, उसके सामने वाली सीट पर वह बैठे थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

मोहन भागवत की ट्रेन पर हुआ पथराव 

यह घटना फिरोजाबाद आउटर एरिया के पास रात करीब 8 बजे हुई, जहां पत्थर कोच E1 से टकराया, जिसमें भागवत कथित तौर पर सफर कर रहे थे. टक्कर से कोच की एक खिड़की टूट गई और उसमें सवार यात्रियों में चिंता फैल गई. हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है. मोहन भागवत और बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं.

You Might Be Interested In

प्रभावित कोच का इंस्पेक्शन किया गया

घटना के बाद, रेलवे अधिकारियों ने प्रभावित कोच का इंस्पेक्शन किया और ट्रेन को आगे जाने देने से पहले हालात का रिव्यू किया. गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. अभी, इस बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि पत्थर ट्रेन से कैसे टकराया या इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हो सकता है.

घटना की जांच कर रहे अधिकारी 

अधिकारी घटना के हालात की जांच कर रहे हैं और जांच के हिस्से के तौर पर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. जरूरी जांच पूरी होने के बाद, शताब्दी एक्सप्रेस ने दिल्ली की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की और रात 10.13 बजे नेशनल कैपिटल पहुंची. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने और नतीजों की ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी सामने आएगी. 

Tags: home-hero-pos-2Mohan Bhagwatrss
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026

Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

June 11, 2026

शरीर के लिए हानिकारक है कोल्ड ड्रिंक, हो सकते हैं...

June 11, 2026
सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा
सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा
सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा
सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा