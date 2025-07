Mohan Bhagwat News: दिल्ली में हुई बड़ी मुलाकात, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मोहन भागवत ने की बैठक…जाने आखिर किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

Mohan Bhagwat News: सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की एक उल्लेखनीय पहल के तहत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ नेता राम लाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे।

बैठक सुबह 9 बजे शुरू हुई और लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली। अखिल भारतीय इमाम संगठन (AIIO) के प्रमुख डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी के नेतृत्व में लगभग 60 मुस्लिम प्रतिनिधि तीन बसों में सवार होकर पहुँचे।

मुस्लिम पक्ष की ओर से अखिल भारतीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मुफ़्ती सैयद टीटी, लखनऊ के शाही इमाम सैयद शाह फ़ज़लुल मालन रहमानी, ज़ुबैर गोपालनी जैसे बुद्धिजीवी और दिल्ली के मदरसों के प्रमुख भी बैठक में शामिल हुए।

रिपोर्टों के अनुसार, बैठक का उद्देश्य देश में हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना, गलतफहमियों को दूर करना और समाज में एकता का माहौल बनाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर अपने विचार रखे और एक-दूसरे की बातों को ध्यान से सुना। खास तौर पर वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों की स्थिति, पहलगाम और एसआईआर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बातचीत के ज़रिए दोनों समुदायों के बीच आपसी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया कि मोहन भागवत ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और मिलकर समाधान निकालने की बात कही।

New Delhi: RSS chief Mohan Bhagwat will hold a meeting with Muslim religious leaders at Haryana Bhawan. Senior RSS leaders and All India Imam Organization Chief Umar Ahmed Ilyasi will also be present at the meeting pic.twitter.com/3ioku3D7OH

— IANS (@ians_india) July 24, 2025