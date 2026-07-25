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Student Protest पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तोड़ी चुप्पी; कहा, ‘अब की पीढ़ी सवाल करती है, उन्हें…’

कई सेलेब्रिटीज के बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जंतर-मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने परिवार और नई पीढ़ी पर विस्तार से चर्चा की है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 25, 2026 11:23:28 AM IST

RSS Chief मोहन भागवत
RSS Chief मोहन भागवत


Mohan Bhagwat on CJP Protest: हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में ‘विश्व मंगलम सभा’ को संबोधित किया. इस सभा में उन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर भी अपनी राय रखी.

मोहन भागवत ने इस अवसर पर परिवार, संस्कार और आज की नई पीढ़ी से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की. इसके अलावा उन्होंने ‘युगानुकूल मातृत्व’ कार्यक्रम के समापन सत्र में भी अपने विचार रखे. बता दें कि यह दो दिवसीय कार्यक्रम विश्वमंगल्य सभा द्वारा 23 और 24 जुलाई को आयोजित किया गया था.

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जेन-ज़ी पर रखी अपनी राय 

मोहन भागवत ने कहा कि बदलते समय के साथ बच्चों की अपेक्षाएं बदल गई हैं. अब बच्चों को किसी भी बात को मनवाने के लिए तर्क और स्पष्टीकरण चाहिए होता है. RSS प्रमुख का कहना है कि अभिभावकों को बच्चों से निरंतर बातचीत करते रहना चाहिए और धैर्य से उनके सवालों का जवाब देना चाहिए.

भागवत ने जोर देते हुए कहा कि आज की पीढ़ी पहले से कहीं अधिक जिज्ञासु है और हर चीज के पीछे का तर्क समझना चाहती है. RSS प्रमुख ने भारतीयों से बिना सोचे-समझे पश्चिमी जीवनशैली अपनाने के बजाय अपनी संस्कृति अपनाने का भी आग्रह किया. इसके अलावा उन्होंने अपने सम्बोधन में मातृत्व के महत्त्व का भी जिक्र किया. 

नई पीढ़ी के लिए जरूरी है संवाद 

भागवत नेकहा कि जब वे युवा थे, उस समय आज्ञा मानने का दौर था, लेकिन नई पीढ़ी ऐसी नहीं है. अब नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उन्हें तर्क समझाना पड़ता है. उनसे लगातार बातचीत करनी चाहिए ताकि वे अपनी बातें रख सकें. साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों की नकल करने की बजाय अपने पारंपरिक मूल्यों के महत्व को समझने पर भी जोर दिया.

Tags: Mohan Bhagwatrss
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