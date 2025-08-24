Home > देश > RSS Coordination Meeting 2025: जोधपुर में 5-7 सितंबर तक होगी RSS की समन्वय बैठक, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

RSS National Meeting: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 5, 6 और 7 सितंबर को जोधपुर में होने जा रही है। इस बैठक में RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और 32 अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।

Published: August 24, 2025 18:48:02 IST

RSS Meeting September 5-7: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 5, 6 और 7 सितंबर को जोधपुर में होने जा रही है। इस बैठक में RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और 32 अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।

आपको बता दें कि इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह होसबोले उपस्थित रहेंगे। संघ के सभी 6 सह-सरकार्यवाह और अन्य प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती और भारतीय मजदूर संघ सहित संघ से प्रेरित 32 विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी शामिल होने जोधपुर आएंगे।

https://x.com/rssorg/status/1959557159806710246?s=46

आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की यह अखिल भारतीय बैठक आमतौर पर साल में एक बार तीन दिनों के लिए आयोजित की जाती है। जहाँ पिछले साल यह बैठक सितंबर 2024 में केरल के पलक्कड़ में आयोजित की गई थी। वहीँ इस साल यह जोधपुर में 5 से 7 सितम्बर तक आयोजित होने जा रही है।  

संघ शताब्दी कार्यक्रम सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा

आपको बताते चलें कि सभी संगठन अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर स्थिति का आकलन इस बैठक में प्रस्तुत करेंगे।  जहाँ राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सामाजिक सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही, चल रहे कार्यों हेतु आपसी समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाएँगे।

साथ ही उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान हाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का सामूहिक आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया जाएगा।

