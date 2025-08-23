Rourkela News: ‘स्पाइडर मैन’ बनकर चलाई बाइक, कुछ दूर चलते ही हो गया 15,000 का चालान

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट: ओड़िशा के राउरकेला में फिल्मी अंदाज़ में सड़क पर स्टंट दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। बुधवार को शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक युवक स्पाइडर-मैन की पोशाक पहनकर तेज रफ्तार से बाइक चलाता नज़र आया। न तो उसने हेलमेट पहना था और न ही गाड़ी की स्पीड पर काबू था। सबसे बड़ी बात यह कि बाइक का साइलेंसर भी मॉडिफाइड था, जिस से कान फोड़ने वाली आवाज़ निकल रही थी। उस राश्ते से आने वाले सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

15,000 रुपये का चालान काटा गया

ट्रैफिक पुलिस की नज़र जब इस अनोखे “स्पाइडर-मैन” पर पड़ी, तो तुरंत उसे रोक लिया गया। पूछताछ में युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। नतीजतन, उसकी बाइक को जब्त कर लिया गया और नियम तोड़ने पर 15,000 रुपये का चालान काटा गया। इसमें हेलमेट न पहनने, स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने की धाराएँ शामिल थीं।

गैर-जिम्मेदाराना हरकत करार दिया गया

घटना के समय सड़क पर मौजूद लोग पहले तो हैरान रह गए, लेकिन जब पुलिस ने युवक को पकड़ लिया तो भीड़ में चर्चा का विषय बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और लोग तरह-तरह की टिप्पणियाँ करने लगे। किसी ने इसे मज़ाकिया बताया तो किसी ने गैर-जिम्मेदाराना हरकत करार दिया।

सड़क सुरक्षा के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा यह भी कहा कि सड़क पर “स्पाइडर-मैन” बना बाइक सवार, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 हजार का जुर्माना लगेगा चाहे कोई साधारण नागरिक हो या फिर किसी फिल्मी किरदार की नकल करने वाला। सड़क पर हीरो बनने की कोशिश खुद की और दूसरों की जान के लिए खतरा साबित हो सकती है। अधिकारी लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

सार्वजनिक सड़कों पर नियम तोड़ना गलत है

स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोग सबक लें। मनोरंजन के लिए फिल्मी किरदार बनना गलत नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक सड़कों पर नियम तोड़ते हुए करने से हादसे की आशंका बढ़ जाती है। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। चाहे कोई खुद को स्पाइडर-मैन समझे या सुपरहीरो, लेकिन सड़क पर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना ही असली बहादुरी है।

