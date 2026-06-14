Home > देश > Roshan Anand Brother Death Reason: कैसे हुई रौशन आनंद के भाई की मौत? क्या खान सर केस से जुड़ा है कनेक्शन? भारत नहीं इस देश में मिली लाश

Roshan Anand Brother Death Reason: कैसे हुई रौशन आनंद के भाई की मौत? क्या खान सर केस से जुड़ा है कनेक्शन? भारत नहीं इस देश में मिली लाश

Roshan Anand Brother Death Reason :खान सर को हाल ही में एंटीसिपेटरी बेल मिली है. इसी झगड़े के दौरान खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नाम मुख्य आरोपियों में से एक के तौर पर आया था. FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस अपने छह-सात दोस्तों के साथ नेपाल भाग गया था और वहां एक होटल में छिपा हुआ था. देर रात उसी होटल के कमरे में प्रिंस की रहस्यमय हालात में मौत हो गई.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 12:13:46 PM IST

खान सर केस में फरार रौशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध मौत
खान सर केस में फरार रौशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध मौत


Roshan Anand Brother Death Reason: बिहार के पटना में मशहूर टीचर खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच चल रहा झगड़ा अब बहुत ही सेंसिटिव मोड़ पर पहुंच गया है. इस गहरे झगड़े के बीच नेपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे एजुकेशन सेक्टर और सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. खान सर कोचिंग स्कैंडल में नाम आने वाले और कई दिनों से फरार रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने पर रोशन आनंद का परिवार नेपाल के लिए रवाना हो गया है.

फिलहाल जेल में हैं बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर

दरअसल, पटना में हाई-प्रोफाइल “खान सर बनाम रोशन आनंद” झगड़े की वजह से ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद फिलहाल जेल में हैं, जबकि खान सर को हाल ही में एंटीसिपेटरी बेल मिली है. इसी झगड़े के दौरान खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नाम मुख्य आरोपियों में से एक के तौर पर आया था. FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस अपने छह-सात दोस्तों के साथ नेपाल भाग गया था और वहां एक होटल में छिपा हुआ था. देर रात उसी होटल के कमरे में प्रिंस की रहस्यमय हालात में मौत हो गई.

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दोस्तों को हिरासत में लिया नेपाल पुलिस 

प्रिंस यादव की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. नेपाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय होटल में प्रिंस के साथ मौजूद सभी युवकों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी आरोप या हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी.

सोशल मीडिया पर साजिश का शक 

प्रिंस यादव की अचानक और संदिग्ध मौत को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे हादसा या आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं और इसे एक गहरी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं. गौरतलब है कि प्रिंस यादव पर पहले भी 2021 में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला करने का आरोप लगा था. दोनों ग्रुप्स के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद और केस-दर-केस चल रहा विवाद सुर्खियों में बना हुआ है, और इस मौत ने मामले को और उलझा दिया है.

Tags: biharkhan sirRoshan Anand
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