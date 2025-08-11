Swami Prasad Maurya को थप्पड़ मारने वाले युवक की चमकी किस्मत, हो गया मालामाल, इनाम की राशि जान पैरों तले जमीन खिसक जाएगी

Swami Prasad Maurya slap incident: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को हाल ही में रायबरेली में एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। हमले के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान शिवम यादव और रोहित द्विवेदी के रूप में हुई है। दोनों रक्षाबंधन के दिन जेल से रिहा हुए थे।

रिहाई के बाद रोहित द्विवेदी के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस दरम्यान आशीष तिवारी नाम के एक शख्स ने पूर्व मंत्री को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख रुपये का चेक दिया। 11 लाख का चेक देने वाले आशीष तिवारी ने कहा कि अभी इनाम 11 लाख का है, अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मार दे तो मैं उसे 21 लाख का इनाम दूंगा।

सनातन विरोधियों को यह रास नहीं आ रहा है

रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मटका गांव के रहने वाले आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी ममता तिवारी की चेक बुक से 11 लाख रुपये का चेक रोहित द्विवेदी के परिवार को सौंपा, जिसके बाद राजनीतिक बवाल काफी बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि लोग स्वामी द्वारा सनातन और ब्राह्मणों पर किए जा रहे जुबानी हमलों को पचा नहीं पा रहे हैं। फ़िलहाल, यह मामला राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है।

स्वामी प्रसाद ने इनाम देने वाले पर कसा तंज

इस बीच, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमलावरों को इनाम देने वालों पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है और हमला करने वाले दोनों आरोपियों को भाजपा का गुंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा के गुंडे हैं। सच बोलने पर हमला करते हैं। कोई मेरी जीभ काटने वाले को 10 लाख, सिर काटने वाले को 50 लाख और जूते मारने वाले को 21 लाख देने की बात कर रहा है।

