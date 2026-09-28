Home > देश > Delhi में ‘लुटेरी बहनों’ का कहर… कस्टमर बनके डिलीवरी बॉय को लूटा, एक ने आंखों में मिर्च झोंकी, दूसरी ने स्कूटी से कुचला; पार्सल छीनकर भागीं दोनों!

Delhi में ‘लुटेरी बहनों’ का कहर… कस्टमर बनके डिलीवरी बॉय को लूटा, एक ने आंखों में मिर्च झोंकी, दूसरी ने स्कूटी से कुचला; पार्सल छीनकर भागीं दोनों!

Rohini Crime: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-5 में दो सगी बहनों ने डिलीवरी बॉय को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, एक बहन ने ग्राहक बनकर उसे बुलाया और विरोध करने पर आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जबकि दूसरी ने स्कूटी से टक्कर मारकर उसे गिरा दिया.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 28, 2026 11:41:03 AM IST

Delhi में 'लुटेरी बहनों' का कहर... कस्टमर बनके डिलीवरी बॉय को लूटा, एक ने आंखों में मिर्च झोंकी, दूसरी ने स्कूटी से कुचला; पार्सल छीनकर भागीं दोनों!
Delhi में 'लुटेरी बहनों' का कहर... कस्टमर बनके डिलीवरी बॉय को लूटा, एक ने आंखों में मिर्च झोंकी, दूसरी ने स्कूटी से कुचला; पार्सल छीनकर भागीं दोनों!


Rohini Crime: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-5 स्थित हनुमान मंदिर के पास एक हैरान कर देने वाली फिल्मी तर्ज पर हुई लूट की वारदात सामने आई है, जहां दो सगी बहनों ने मिलकर एक डिलीवरी बॉय को अपना निशाना बनाया. करोल बाग की रहने वाली इन दोनों युवतियों ने बड़ी चालाकी से पहले एक ग्राहक बनकर डिलीवरी बॉय से संपर्क किया और पार्सल छीनने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपी लड़की ने उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया, जबकि उसकी दूसरी बहन ने स्कूटी से पीछे से जोरदार टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा दिया. इसके बाद दोनों बहनें डिलीवरी बैग से कई कीमती पार्सल लेकर मौके से फरार हो गईं. इस दुस्साहसिक वारदात में डिलीवरी बॉय के पैर में गंभीर चोट आई.

घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और महज 15 घंटे के भीतर तकनीकी सर्विलांस व खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों शातिर बहनों को धर दबोचा. पुलिस ने उनके पास से लूटे गए पार्सल, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.

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फिल्मी अंदाज़ में रची गई लूट की साजिश

रोहिणी के सेक्टर-5 में हुई इस घटना ने सबको सकते में डाल दिया है. करोल बाग की रहने वाली दो बहनों ने मिलकर डिलीवरी बॉय को लूटने का ऐसा नायाब और खतरनाक तरीका अपनाया, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. एक बहन ने ग्राहक बनकर डिलीवरी ब्वॉय का भरोसा जीता और पार्सल हाथ में लेते ही पार्सल पर हाथ साफ करने की कोशिश की. जब डिलीवरी वाले ने विरोध जताया, तो उसने बेरहमी से उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया ताकि वह कुछ देख न सके.

स्कूटी से टक्कर और पार्सल लेकर फरार

मिर्च आंखों में जाते ही जब डिलीवरी बॉय दर्द से छटपटा रहा था, तभी दूसरी बहन पहले से तैयार अपनी स्कूटी लेकर मौके पर आ गई. उसने तेजी से स्कूटी सीधे डिलीवरी बॉय को टक्कर मारते हुए उसे सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद दोनों शातिर बहनों ने मिलकर डिलीवरी बैग से कई कीमती पार्सल निकाले और मौके से नौ दो ग्यारह हो गईं. इस पूरी झड़प में डिलीवरी बॉय के पैर में गहरी चोटें आईं, जिसे बाद में अस्पताल में मदद मिली.

महज 15 घंटे के भीतर पुलिस के हत्थे चढ़ीं बहनें

दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश तेज कर दी. पुलिस की मुस्तैदी रंग लाई और घटना के महज 15 घंटों के भीतर दोनों आरोपी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

फैशन डिजाइनिंग और पढ़ाई छोड़ी, फिर चुनी अपराध की राह

पुलिस जांच में दोनों बहनों का हैरान करने वाला बैकग्राउंड सामने आया है. इनमें से एक युवती ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है लेकिन फिलहाल बेरोजगार थी, जबकि दूसरी आरोपी की उम्र करीब 20 साल है और वह 12वीं कक्षा की ड्रॉपआउट है. पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लूटे गए सामान में से तीन पार्सल, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि उन्होंने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया और क्या इसके पीछे कोई और वजह या गैंग तो नहीं है.

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Tags: delhi crime
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