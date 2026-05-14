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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को झटका! दिल्ली हाइकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

Robert Vadra Money Laundaring Case: रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 14, 2026 3:25:48 PM IST

रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस
रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस


Robert Vadra Money Laundaring Case: प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा है. शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली HC ने रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. ईडी ने वाड्रा की याचिका को सुनवाई के योग्य ना बताते हुए इसका विरोध किया है. ईडी ने कहा कि आवश्यक तथ्यों को छुपाया गया है. वाड्रा के वकील ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप कथित अपराध होने के बाद PMLA अनुसूची में जोड़े गए थे. 

हालांकि हाई कोर्ट ने वाड्रा को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होनी तय की गई है. इस बीच वाड्रा को समन के मुताबिक 16 मई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा.

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ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उद्यमी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का संज्ञान लिया गया था. इस मामले में उन्होंने  “झूठे और गलत बयान” दिए हैं. ट्रायल कोर्ट ने 16 अप्रैल को इस मामले का संज्ञान लिया था और गुरुग्राम में कुछ ज़मीन सौदों से जुड़े ED के मामले के संबंध में वाड्रा को समन जारी किया था.

बाद में जोड़े गए आरोप

एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ED की ओर से पेश हुए और वाड्रा के इस तर्क को चुनौती दी कि जिन अपराधों का उन पर मूल अपराध में आरोप लगाया गया है, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की अनुसूची में कथित अपराध के 2008 से 2012 के बीच होने के बाद जोड़ा गया था. ED की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस मनोज जैन ने मामले की सुनवाई 18 मई तक के लिए टाल दी. 

क्या है पूरा मामला?

ये मामला गुरुग्राम में 2008 के एक ज़मीन सौदे से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने कथित तौर पर 3.5 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपये में एक फर्जी बिक्री विलेख के ज़रिए हासिल की थी, और पंजीकरण के समय घोषित भुगतान नहीं किया था. आरोप है कि यह ज़मीन रिश्वत के तौर पर दी गई थी, ताकि वाड्रा तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसी गांव में हाउसिंग लाइसेंस हासिल कर सकें. चार साल बाद, लाइसेंस जारी होने के बाद, ज़मीन DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई. गुरुग्राम के वज़ीराबाद में लगभग 350 एकड़ ज़मीन भी कथित तौर पर गलत तरीके से DLF को आवंटित की गई थी, जिससे उसे लगभग 5,000 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा हुआ.

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Tags: Robert vadra
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