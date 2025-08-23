Home > देश > Jammu-Kashmir: जम्मू में पुल से नीचे गिरी बस, जख्मी हुए 20 लोग, दर्द से कराह रहे स्कूल के बच्चे

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया। दरअसल, जम्मू जिले के अरनिया में एक सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 20 यात्री घायल हो गए हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 23, 2025 09:16:26 IST

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया। दरअसल, जम्मू जिले के अरनिया में एक सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 20 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीँ पाँच लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीँ जानकारी के मुताबिक, अरनिया के कल्याणा मोड़ इलाके में गरोड़ नाला पर बने पुल से बस नीचे आ गिरी। 

दरअसल इस बस में कुल 20 यात्री सवाल थे। वहीँ सभी यात्री घायल हो गए। पाँच की हालत गंभीर बनी हुई है। बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे। हादसे का कारण ड्राइवर का देर तक फोन पर बात करना बताया जा रहा है।

अपडेट अभी जारी है… 

