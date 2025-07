मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा अब…राजद विधायक मुन्ना यादव ने दिया ऐसा बयान, सुन छाती पीटने लगे तेजस्वी यादव, अब सीएम बनने का सपना हो जाएगा चकनाचूर!

RJD MLA Munna Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच, बयानबाजी का भी दौर जारी है। राजद विधायक मुन्ना यादव ने एक बयान देकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजद विधायक के इस बयान ने तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। राजद विधायक मुन्ना यादव का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए बयान में कहा है कि मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा अब बिहार में टिक नहीं सकते। उनकी औकात उजागर हो गई है।

मुन्ना यादव ने अपने बयान में कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि ऐसे पद वाले लोग कभी फ्रंटफुट पर राजनीति नहीं कर सकते। वे बैकफुट पर रहकर राज तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली। सवर्ण चाहते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा की सरकार फिर से बने। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। राजद विधायक ने आगे कहा, “लालू जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि जब भी वह बिहार की गद्दी पर बैठेंगे, कोई बहुजन ही होगा। अगर उनमें हिम्मत है, तो वह मुट्ठी भर लोगों के नाम आगे करके बिहार में चुनाव लड़ें। उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसीलिए ये लोग लालू यादव से नाराज हैं।”

“Mishra, Singh, Jha, Sharma jaise UC Hinduon ko backfoot pe rehna chahiye, aur wahi Lalu ji karte aaye hain.” — RJD MLA Munna Yadav

This is RJD’s real ideology: ‘Bhura baal saaf karo’ was never just a slogan, it’s their Hindu agenda to divide Hindus. pic.twitter.com/0OQBUaxBa1

— Sunny Raj (@SunnyRajBJP) July 19, 2025