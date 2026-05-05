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RJD Kerala Win: पहली बार केरल में जली RJD की लालटेन! कौन हैं  पी.के. प्रवीण? जिसने जीत हासिल कर लालू-तेजस्वी को कर दिया खुश

Who is Praveen Kerala: जहाँ एक तरफ केरल विधानसभा चुनावों के नतीजों पर चर्चा तेज है वहीं एक खास बात और है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता खुल चुका है ठीक उसी तरह केरल में भी RJD की एंट्री हो गई है.

By: Heena Khan | Published: May 5, 2026 9:24:47 AM IST

rjd win in kerala
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Kerala election results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. बीजेपी ने ममता को करारी मात देकर अपने पैर पसार लिए है. जहाँ एक तरफ केरल विधानसभा चुनावों के नतीजों पर चर्चा तेज है वहीं एक खास बात और है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता खुल चुका है ठीक उसी तरह केरल में भी RJD की एंट्री हो गई है. जी हाँ! केरल जैसे राज्य में जहाँ ऐतिहासिक रूप से वैचारिक राजनीति का गहरा प्रभाव रहा है वहाँ किसी नई पार्टी का अपना खाता खोल पाना, काफी दिलचस्प बात है. 

RJD का केरल में खुला खाता 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एक ऐसी पार्टी है जिसे आमतौर पर बिहार की राजनीति से जोड़ा जाता है. जी हाँ! RJD ने इस बार केरल में अपनी खाता खोल लिया है. यह महज़ एक सीट की जीत नहीं है; बल्कि यह एक ऐसा अहम मोड़ है जो इस पुरानी सोच को तोड़ता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ़ अपने क्षेत्रीय गढ़ों तक ही सीमित रहती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुथुपरम्बा विधानसभा क्षेत्र में RJD ने जीत दर्ज की है और ये जीत साबित करती है कि मतदाता अब नए राजनीतिक विकल्पों को मौका देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस जीत के केंद्र में पी.के. प्रवीण हैं, जिनकी सादगी, बेदाग सार्वजनिक छवि और आम लोगों से गहरे जुड़ाव ने उन्हें इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुँचाया है. चलिए जान लेते हैं कि प्रवीण कौन हैं? 

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कौन हैं पी.के. प्रवीण 

जानकारी के मुताबिक पी.के. प्रवीण की जीत काफी अहम मानी जा रही है. इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प और काटे की टक्कर के बराबर का था; वहीं दूसरी तरफ़, एक मज़बूत प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम वोटों के अंतर से हराकर, उन्होंने यह साबित कर दिया कि चुनावी राजनीति में रणनीतिक योजना और जनता के भरोसे की कितनी अहम भूमिका होती है. कन्नूर ज़िले के कुथुपरम्बा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करके, पी.के. प्रवीण ने RJD के लिए इतिहास रच दिया है. यह केरल में पार्टी की पहली चुनावी जीत है. 

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कितने वोटों से जीते प्रवीण 

केरल विधानसभा चुनाव म पी.के. प्रवीण को कुल 70,448 वोट मिले, वहीं उनकी सबसे करीबी कॉम्पिटिटर जयंती राजन को 69,162 वोट मिले. बता दें कि, जीत का अंतर महज़ 1,286 वोटों का रहा. दोनों के बीच कांटे की ही कांटे की ही टक्कर थी. जिसने वोटों की गिनती के आखिरी दौर तक सस्पेंस बनाए रखा. इस बीच, BJP उम्मीदवार शिजीलाल 22,195 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

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Tags: home-hero-pos-1kerala election result 2026rjdtejashwi yadav
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