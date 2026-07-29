Home > देश > कांवड़ यात्रा से पहले बड़ी खबर! ऋषिकेश का बजरंग सेतु बना नया टूरिस्ट हॉटस्पाट; ग्लास स्काईवॉक पर चलने के लिए करनी होगी जेब ढीली

कांवड़ यात्रा से पहले बड़ी खबर! ऋषिकेश का बजरंग सेतु बना नया टूरिस्ट हॉटस्पाट; ग्लास स्काईवॉक पर चलने के लिए करनी होगी जेब ढीली

Rishikesh Bajrang Setu: ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही एक नया रोमांचक अनुभव शुरू होने वाला है. गंगा नदी के ऊपर बना बहुप्रतीक्षित बजरंग सेतु अब पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसके संचालन के लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइंस भी तय कर दी हैं.

By: Shristi S | Last Updated: July 29, 2026 4:49:53 PM IST

ऋषिकेश का बजरंग सेतु बना नया टूरिस्ट हॉटस्पाट
ऋषिकेश का बजरंग सेतु बना नया टूरिस्ट हॉटस्पाट


Rishikesh Bajrang Setu Glass Skywalk: कांवड़ यात्रा से उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही एक नया रोमांचक अनुभव शुरू होने वाला है. गंगा नदी के ऊपर बना बहुप्रतीक्षित बजरंग सेतु अब पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसके संचालन के लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइंस भी तय कर दी हैं. 

हालांकि, इस शानदार ग्लास स्काईवॉक का आनंद लेने के लिए आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है. सरकार इस आकर्षण के बेहतर रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एंट्री फीस लागू करने की तैयारी कर रही है.

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ग्लास स्काईवॉक पर चलने के लिए देनी होगी एंट्री फीस

उत्तराखंड सरकार की मंजूरी के बाद जल्द ही बजरंग सेतु के ग्लास वॉकवे पर प्रवेश के लिए टिकट व्यवस्था लागू की जा सकती है. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, बच्चों के लिए 50 रुपये और बड़ों के लिए 100 रुपये की एंट्री फीस तय की गई है. इस संबंध में नरेंद्र नगर स्थित पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया है.

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर रहेगा विशेष ध्यान

बजरंग सेतु पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. SOP के तहत ग्लास स्काईवॉक पर एक समय में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, नियमित निगरानी और ग्लास स्ट्रक्चर का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

मेंटेनेंस के लिए शुल्क लिया जाएगा

स्थानीय लोगों का मानना है कि एंट्री फीस से पुल का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. साथ ही इससे पर्यटक भी इस आधुनिक संरचना की अहमियत समझेंगे और नियमों का पालन करेंगे. सरकार का उद्देश्य इस विश्वस्तरीय आकर्षण को लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना है. 

ऋषिकेश की खूबसूरती से जुड़ा नया आकर्षण

पहले से ही योग नगी के रूप में दुनियाभर में प्रसिद्ध ऋषिकेश गंगा आरती, त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, रिवर राफ्टिंग, झरनों और ट्रैकिंग स्थलों के लिए जाना जाता है. अब गंगा नदी के ऊपर बना बजरंग सेतु और उसका ग्लास स्काईवॉक भी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनकर उभरा है. यहां से गंगा और आसपास के पहाड़ों का मनोरम दृश्य देखने का अनुभव लोगों को रोमांच से भर देगा.

Tags: Bajrang SetuKanwar Yatra 2026rishikeshuttarakhand
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