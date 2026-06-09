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Richest Agricultural Countries: ये 5 देश खेती से कमा रहे हैं करोड़ों, देखें भारत किस नंबर पर आता?

Richest Agricultural Countries: दुनिया के रूस, चीन, भारत, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं. आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने की खेती से यहां के किसान ग्लोबल बाजार में बड़ी आय अर्जित कर रहे हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 9, 2026 11:06:44 AM IST

Richest Agricultural Countries: ये 5 देश खेती से कमा रहे हैं करोड़ों, देखें भारत किस नंबर पर आता?


Richest Agricultural Countries: खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव भी है. आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया है. आज कई देश ऐसे हैं जहां किसान न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में निर्यात करके करोड़ों की आय भी अर्जित कर रहे हैं. आइए जानते हैं दुनिया के उन मेन देशों के बारे में जो कृषि उत्पादन में सबसे आगे हैं.

 रूस 

रूस का नाम सुनते ही अक्सर बर्फीली जलवायु और ठंडे इलाकों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि के मामले में ये देश बेहद मजबूत स्थिति में है. विशाल कृषि भूमि और आधुनिक खेती के तरीकों की मदद से रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है. कठिन मौसम के बावजूद यहां के किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति में अहम योगदान देते हैं.

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 चीन 

चीन दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है. यहां चावल, गेहूं, सब्जियां, फल और आलू जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. अपनी विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ चीन कई कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है. मॉडर्न तकनीक और संगठित खेती प्रणाली ने चीन को एक मजबूत कृषि शक्ति बना दिया है.

 भारत

भारत कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है. यहां गेहूं, चावल, दालें, गन्ना, कपास और कई अन्य फसलों की खेती बड़े स्तर पर होती है. भारतीय किसान कठिन परिस्थितियों में भी खेती जारी रखते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाए रखते हैं. कृषि निर्यात के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलता है.

 ब्राजील

ब्राजील को आमतौर पर फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी इसकी मजबूत पहचान है. ये देश कॉफी, सोयाबीन, गन्ना और मक्का के उत्पादन के लिए विश्व फेमस है. उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण यहां कृषि उत्पादन बहुत उच्च लेवल का होता है. खासकर वैश्विक कॉफी बाजार में ब्राजील की अहम हिस्सेदारी है.

 अमेरिका 

अमेरिका कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है. यहां मक्का, सोयाबीन, गेहूं और कई अन्य फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. अमेरिकी किसान ड्रोन, जीपीएस और आधुनिक मशीनरी का उपयोग कर खेती को अधिक उत्पादक बनाते हैं. तकनीक और कृषि का ये संयोजन अमेरिका को वैश्विक कृषि बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है.
 

Tags: 5 Richest Agricultural Countrieshome-hero-pos-6Richest Agricultural Countries
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