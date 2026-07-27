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पुलिस वैन रोक कर चर्चा में आईं Rhiya Yadav क्यों हैं परेशान? पुलिस तक पहुंच गया मुंबई की मॉडल का मामला

Rhiya Yadav: रिया का कहना है कि घटना के तुरंत बाद ही उन्हें बदनाम करने वाले नफ़रत भरे कमेंट और मैसेज आने लगे और जैसे-जैसे दिन बीतते गए, ये बढ़ते गए.

By: JP Yadav | Last Updated: July 27, 2026 10:10:15 AM IST

पुलिस वैन रोक कर चर्चा में आईं Rhiya Yadav क्यों हैं परेशान? पुलिस तक पहुंच गया मुंबई की मॉडल का मामला
पुलिस वैन रोक कर चर्चा में आईं Rhiya Yadav क्यों हैं परेशान? पुलिस तक पहुंच गया मुंबई की मॉडल का मामला


NEET मुद्दे पर मुंबई में प्रदर्शन के दौरान छात्रों से भरी पुलिस वैन रोक कर चर्चा में आईं मुंबई की मॉडल और थिएटर आर्टिस्ट ने साइबर बुलिंग की शिकायत दर्ज कराई है. मॉडल रिया अहीर ने HT को बताया कि उन्होंने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दी. वह सोमवार (27 जुलाई, 2026) को इस संबंध में साइबर सेल के एक सीनियर अधिकारी से मिलेंगी. 
यहां पर बता दें कि 27 साल की मॉडल रिया अहीर उर्फ रिया यादव ने पिछले सप्ताह शिवाजी पार्क में प्रदर्शनकारियों से भरी पुलिस वैन को रोककर सोशल मीडिया पर विरोध का प्रतीक बना दिया था. अब उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल से संपर्क किया है. उन्होंने लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न, बुलिंग और बदनामी का आरोप लगाया है. पुलिस उपायुक्त (ज़ोन X) दत्ता नलावड़े ने कहा कि यादव की शिकायत की जांच की जा रही है और पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है.

करेंगी मामला दर्ज करने की मांग

मॉडल रिया यादव  (जिन्हें रिया अहीर के नाम से भी जाना जाता है) ने HT को बताया कि उन्होंने शनिवार को पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दी और सोमवार को साइबर सेल के एक सीनियर अधिकारी से मिलेंगी. वह सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें निशाना बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करेंगी.

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यहां पर बता दें कि 22 जुलाई की घटना के बाद से लगातार उत्पीड़न, बुलिंग, गाली-गलौज और ‘स्लट-शेमिंग’ (चरित्र पर सवाल उठाना) हो रही है. अभी यह ऑनलाइन है, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या बन सकती है.रिया का कहना है कि वह नहीं चाहतीं कि मेरे माता-पिता इससे प्रभावित हों. 22 जुलाई की घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह नागरिकों के लिए खड़ी हुई और जो मुझे गलत लगा, उसके खिलाफ आवाज उठाई. उसी तरह मुझे अपने लिए भी खड़ा होना होगा और यह पक्का करना होगा कि इस बदसलूकी का जवाब दिया जाए. 

 इंस्टाग्राम की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, फिर भी मुझे एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर के तौर पर दिखाया गया है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाला है. 27 साल की मॉडल ने कहा कि कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स उन पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @rhiyaahir के ज़रिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट बेचने का झूठा आरोप लगा रहे थे. ऑनलाइन अच्छी-खासी फॉलोइंग वाले कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने बिकिनी पहने हुए उनकी धुंधली तस्वीरें वाले वीडियो भी अपलोड किए थे और दावा किया था कि उन्हें उनका “एक्सक्लूसिव पोर्नोग्राफिक” कंटेंट मिल गया है.

उन्होंने कहा कि ये लोग जान-बूझकर गलत बातें फैला रहे हैं. वे दावा कर रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर्स को यह कंटेंट बेचती हूँ और लाखों रुपये कमाती हूं, लेकिन मैंने सबके सामने साफ़ कर दिया है कि मेरा बैंक अकाउंट एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन से जुड़ा ही नहीं है और मैंने ऐसे किसी भी कंटेंट से एक रुपया भी नहीं कमाया है.

चरित्र पर उठा रहे सवाल

ऑनलाइन उन पर हमला करने वाले लोग बाद में उनकी मॉर्फ्ड (बदली हुई) तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें और ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। उन्होंने FIR दर्ज कराने की वजह बताते हुए कहा, “मैं इसे शुरू में ही रोकना चाहती हूं. लगातार परेशान करने, बुली करने और ‘स्लट-शेमिंग’ (चरित्र पर सवाल उठाने) के लिए सज़ा मिलनी चाहिए.

मेरे पेशा मेरा काम है

रिया यादव ने कहा कि वह उन दूसरे लोगों को भी हिम्मत देना चाहती हैं जो ऐसे हमलों का सामना करते हैं कि वे पुलिस को इसकी रिपोर्ट करें… क्या वे (आरोपी हमलावर) उम्मीद करते हैं कि देश के लिए आवाज़ उठाने वाली सभी महिलाएं साड़ी पहनें? क्या वे रोज़ या मंदिर जाते समय भी कुर्ता-पायजामा पहनते हैं? मॉडलिंग करना और ब्रांड के लिए कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के बताए कपड़े पहनना मेरा काम है और इससे देश के प्रति मेरे गहरे सम्मान पर कोई असर नहीं पड़ता.

पिता ने भी भी कार्रवाई की मांग

मॉडल के पिता राजकुमार यादव ने HT को बताया कि उन्हें अंदाज़ा था कि विरोध प्रदर्शन में अपनी बेटी के दखल के बाद कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने HT से कहा कि मुझे पता था कि उसने जो स्टैंड लिया है, उसके कारण कुछ लोग उसे निशाना बनाएंगे और परेशान करेंगे. लेकिन यह हद से ज़्यादा हो गया है. मुझे उसके लिए डर नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.

Tags: Rhiya Yadav
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