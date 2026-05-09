‘तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे..’, पहले बनाया रील फिर लगा ली फांसी; पूरा मामला जान कांप जाएगी रूह

MP: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. उसने गाना गाया था “तेरे बिना हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, तेरे घर के सांवरो अपनी जान दे देंगे.” इस गाने पर आधारित एक रील भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि उसने मरने से पहले रील बनाई, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और फिर फांसी लगा ली. यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि युवक ने प्रेम-प्रसंग के चलते यह कदम उठाया. हालाँकि, परिवार के अनुसार, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है.

पूरी घटना रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र के सिलचट गाँव की है. पेशे से टाइल मिस्त्री राज खान ने बीती रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. राज को चार दिन पहले ही काम के लिए मुंबई भेजा गया था, लेकिन वह वहाँ नहीं रुका और शुक्रवार शाम को अचानक गाँव लौट आया. उसने अपने परिवार के साथ खाना खाया और अपने कमरे में चला गया. किसी को अंदाज़ा नहीं था कि राज अपने कमरे के अंदर मौत की तैयारी कर रहा था.

रील बनाने के बाद कर लिया सुसाइड

अपने कमरे के अंदर राजकुमार ने एक फिल्मी गाने की रील बनाई जिसका टाइटल था “तेरे बिना कैसे हम ज़िंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे.” इस रील को सोशल मीडिया पर वायरल करने के तुरंत बाद राज ने मौत को गले लगा लिया. यह रील सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है. शनिवार सुबह जब काफी देर तक राज का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके बड़े भाई पप्पू खान ने खिड़की से देखा तो घर में अफरा-तफरी मची हुई थी. राज का शव फंदे से लटका हुआ था. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया.

मामले की जांच जारी

हालांकि, युवक की रील के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका प्रेम संबंध था और इसी वजह से उसने सुसाइड किया. परिवार वाले फिलहाल इस मामले पर कोई पक्की बात कहने से बच रहे हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.