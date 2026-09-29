‘राम अमीरों के भगवान, शिव गरीबों के भगवान’, CM रेवंत रेड्डी की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी ने साधा निशाना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BJP पर तंज कसते हुए कहा, ‘शिव गरीबों के भगवान हैं, राम अमीरों के भगवान हैं.’ उन्होंने पूरे उत्तर भारत में चुनावों में भगवा पार्टी की सफलता का श्रेय देते हुए रेड्डी ने दावा किया कि BJP ने भगवान राम को चुरा लिया है. इस टिप्पणी पर BJP नेता और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी और रेवंत रेड्डी पर राजनीतिक फूट डालने का आरोप लगाया. जानिए पूरा मामला.

सीएम रेवंत ने क्या कहा?

नेशनल कैपिटल में एक मीडिया इवेंट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BJP के जय श्री राम नारे के बार-बार इस्तेमाल पर सवाल उठाया और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP नेता इसी तरह हर हर महादेव का नारा क्यों नहीं लगाते. सीएम कहा, ‘हम द्रविड़ हैं, वे आर्य हैं. हम भगवान शिव के भक्त हैं, जबकि वे भगवान राम के भक्त हैं. उन्होंने भगवान शिव को गरीबों का भगवान और भगवान राम को अमीरों का भगवान कहा. इस टिप्पणी के बाद बवाल मच गया.

CM Revanth Reddy who says ‘Muslim is Congress, Congress is Muslim’ is now drawing political boundaries between Lord Ram & Lord Shiva. Being the CM of Telangana that has “Dakshina Kashi” at Vemulawada and “Dakshina Ayodhya” at Bhadrachalam, Revanth Reddy should know better than… pic.twitter.com/CdxMEb2aq3 — Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) September 28, 2026

बीजेपी केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना

सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर BJP नेता और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने रेवंत रेड्डी पर भगवान शिव और भगवान राम के बीच राजनीतिक फूट डालने का आरोप लगाया. संजय ने काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ PM मोदी के जुड़ाव पर ज़ोर दिया और रेड्डी के इस दावे का जवाब देने के लिए उनके वेमुलावाड़ा दौरे का ज़िक्र किया कि BJP नेता भगवान शिव का आह्वान नहीं करते हैं.

संजय कुमार ने एक्स पर कहा, ‘रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पहले कहा था कि मुस्लिम ‘कांग्रेस है, कांग्रेस मुस्लिम है’, अब भगवान राम और भगवान शिव के बीच राजनीतिक सीमाएं खींच रहे हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री होने के नाते, जिसके पास वेमुलावाड़ा में दक्षिण काशी और भद्राचलम में दक्षिण अयोध्या है, रेड्डी को भगवान राम और भगवान शिव को उत्तर और दक्षिण में बांटने से बेहतर पता होना चाहिए.’

विपक्षियों से एकजुट होने की अपील की

सीएम रेवंत रेड्डी ने विपक्षी दलों से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ एकजुट होने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR का मकसद वोटरों के नाम हटाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना है. साथ ही, उन्होंने अपनी सरकार के शिक्षा और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी पर फोकस का भी जिक्र किया.

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