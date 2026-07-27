महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?

Reservation Hatao Andolan Kya Hai : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इन दिनों ‘Reservation Hatao Movement’ नाम का एक अकाउंट तेजी से चर्चा में है. आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक इस इंस्टाग्राम अकाउंट 4.3 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके थे.सबसे बड़ी बात ये है कि इस अकाउंट ने केवल इंडियन आर्मी के अधिकारिक इंस्टाग्राम पेज को फालो किया है.

इंस्टाग्राम पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य, भारत की शिक्षा व्यवस्था में लागू आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग उठाना है. अकाउंट के बायो में इसे किसी राजनीतिक दल से अलग एक ‘नागरिकों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन’ बताया गया है.अकाउंट पर शेयर किए गए मैसेज में लिखा गया है कि यह अभियान समान अवसर और सुधार की मांग को लेकर चलाया जा रहा है.

वीडियो में क्या किए जा रहे हैं दावे?

अभियान से जुड़े कुछ वीडियो में वक्ताओं का कहना है कि आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अधिक अवसर मिल सकें.कुछ वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि न्यायपालिका और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों में चयन मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर होता है. हालांकि, आरक्षण व्यवस्था और उसके दायरे से जुड़े नियम अलग-अलग संस्थानों और सेवाओं के अनुसार निर्धारित होते हैं.

अंतरराष्ट्रीय मीडिया से कवरेज की अपील

अभियान से जुड़े एक पोस्ट में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से इस आंदोलन को कवर करने की अपील की गई है. पोस्ट में दावा किया गया है कि आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाना है, न कि किसी तरह का उपद्रव करना या सरकार को अस्थिर करना.

अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने का दावा

अभियान चलाने वाले व्यक्ति ने यह भी दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर उसके कुछ सहयोगी (Collab) पोस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं. उसने इसे अकाउंट पर प्रतिबंध से जोड़ा है. हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही इंस्टाग्राम की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

सोशल मीडिया पर मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रिया