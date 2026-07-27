Home > देश > महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?

महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?

Reservation Hatao Andolan Ka Owner Kon Hai: कॉकरोच जनता पार्टी के आनदोलन के बाद अह सोशल मिडिया पर Reservation Hatao Andolan (RHA) नाम का एक मूवमेंट जमकर वायरल हो रहा है.आइए जानते हैं इसके पीछे कौन है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 27, 2026 1:40:22 PM IST

सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan
सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan


 Reservation Hatao Andolan Kya Hai : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इन दिनों ‘Reservation Hatao Movement’ नाम का एक अकाउंट तेजी से चर्चा में है. आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक इस  इंस्टाग्राम अकाउंट  4.3 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके थे.सबसे बड़ी बात ये है कि इस अकाउंट ने केवल इंडियन आर्मी के अधिकारिक इंस्टाग्राम पेज को फालो किया है.
 
इंस्टाग्राम पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य, भारत की शिक्षा व्यवस्था में लागू आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग उठाना है. अकाउंट के बायो में इसे किसी राजनीतिक दल से अलग एक ‘नागरिकों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन’ बताया गया है.अकाउंट पर शेयर किए गए मैसेज में लिखा गया है कि यह अभियान समान अवसर और सुधार की मांग को लेकर चलाया जा रहा है.

वीडियो में क्या किए जा रहे हैं दावे?

अभियान से जुड़े कुछ वीडियो में वक्ताओं का कहना है कि आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अधिक अवसर मिल सकें.कुछ वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि न्यायपालिका और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों में चयन मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर होता है. हालांकि, आरक्षण व्यवस्था और उसके दायरे से जुड़े नियम अलग-अलग संस्थानों और सेवाओं के अनुसार निर्धारित होते हैं.

 अंतरराष्ट्रीय मीडिया से कवरेज की अपील

अभियान से जुड़े एक पोस्ट में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से इस आंदोलन को कवर करने की अपील की गई है. पोस्ट में दावा किया गया है कि आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाना है, न कि किसी तरह का उपद्रव करना या सरकार को अस्थिर करना.

अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने का दावा

अभियान चलाने वाले व्यक्ति ने यह भी दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर उसके कुछ सहयोगी (Collab) पोस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं. उसने इसे अकाउंट पर प्रतिबंध से जोड़ा है. हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही इंस्टाग्राम की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

 सोशल मीडिया पर मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रिया

‘Reservation Hatao Movement’ को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसके विचारों से असहमति भी जता रहे हैं. फिलहाल यह मुद्दा सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है.

Tags: Reservation Hatao AndolanReservation Hatao Andolan Instagram Page Owner
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026

बॉलीवुड के वो मशहूर स्टार्स, जिनकी रगों में दौड़ता है...

July 26, 2026
महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?
महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?
महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?
महज कुछ दिनों में 40 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर छाया Reservation Hatao Andolan; जानिए कौन है इसके पीछे?