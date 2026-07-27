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Reservation Hatao Andolan: CJP के बाद अब RHA का जलवा! इंस्टा पर फॉलोअर्स की लगी लाइन, जानें क्या है मांग?

Reservation Hatao Andolan: 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' (RHA) नाम से शुरू हुआ कैंपेन अब सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया है. यह पेज सभी के लिए समान शिक्षा और मौके की मांग को लेकर शुरू किया गया था.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 27, 2026 1:21:04 PM IST

CJP के बाद अब RHA का जलवा!
CJP के बाद अब RHA का जलवा!


Reservation Hatao Andolan :  कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) NEET पेपर लीक पर अपने आंदोलन में सफल रही.  वहीं अब CJP के वायरल कैंपेन के बाद अब एक नया कैंपेन सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है. ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ (RHA) नाम से शुरू हुआ कैंपेन अब सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया है. हालांकि इसे लगभग कुछ ही दिन पहले पोस्ट करना शुरू किया गया था, लेकिन “रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट” अकाउंट वायरल हो रहा है. सिर्फ एक दिन में इसके लगभग 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. जो सभी के लिए समान शिक्षा और अवसरों की मांग को लेकर शुरू किया गया था.

रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट क्या है?

यह कैंपेन भारत में शिक्षा के लिए रिजर्वेशन सिस्टम में सुधार लाने के बारे में है. अपनी एक पोस्ट में, उन्होंने बताया है कि इस मूवमेंट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है और यह नागरिकों का चलाया जा रहा मूवमेंट है. फिलहाल, इस डिजिटल आंदोलन को सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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RHA का उदय

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और पार्टी उभरी है. इस पार्टी व आंदोलन का नाम RHA है. इस मूवमेंट के इंस्टाग्राम पेज पर 4.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए. रिजर्वेशन हटाने के मूवमेंट ने नारा दिया ‘सभी जातियां बराबर, मेरी सीट देश महान’. इस मूवमेंट का कोई फाउंडर नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 

ये भी पढ़ें: पंजाब रोडवेज यूनियन का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगा चक्का जाम, जानें क्या हैं मांगें और क्या दी चेतावनी

RHA का मैसेज

  • कोई रिजर्वेशन नहीं; सबको बराबर मौका दो!!,
  • मेरिट को नजरअंदाज मत करो!!
  • रिजर्वेशन के नाम पर जातिवाद मत भडकाओ!!

ये भी पढ़ें: कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते ख़र्च कर देंदे… महिलाओं ने बताया क्यों पसंद आया भगवंत मान सरकार का DBT मॉडल?

Tags: Caste Reservation IndiaReservation Hatao AndolanReservation NewsReservation Protest IndiaRHA
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