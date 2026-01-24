Republic Day 2026 Live Streaming: गणतंत्र दिवस 2026 LIVE कहां देखें? मोबाइल, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की पूरी लिस्ट

Republic Day 2026 Live Streaming: भारत सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जो भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था. यह अवसर सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों में से एक है, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है. हर साल नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी प्रगति को दिखाया जाता है.

कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

हजारों दर्शक परेड को सीधे देखने आते हैं, जबकि लाखों लोग इसे टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखते हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगीन झांकियों से लेकर सशस्त्र बलों के शानदार प्रदर्शन तक, यह परेड पूरे देश के परिवारों के लिए एक पसंदीदा परंपरा बनी हुई है. यहाँ गणतंत्र दिवस 2026 परेड के लिए एक पूरी गाइड है, जिसमें तारीख, समय, जगह, लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मुख्य अतिथि और टिकट की जानकारी शामिल है.

गणतंत्र दिवस 2026: तारीख, समय और जगह

गणतंत्र दिवस 2026 की परेड 26 जनवरी (सोमवार) को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में होगी.

परेड शुरू होने का समय: सुबह 9:30 बजे

दर्शकों के लिए गेट खुलने का समय: सुबह 7:00 बजे

परेड में आने वाले दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे कड़ी सुरक्षा जांच और एंट्री नियमों के कारण जल्दी पहुंचें.

रिपब्लिक डे 2026 परेड लाइव कब और कहाँ देखें

रिपब्लिक डे परेड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा.

आप परेड को यहां लाइव देख सकते हैं:

टेलीविजन पर दूरदर्शन (DD National) दूरदर्शन यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया रेडियो यूट्यूब चैनल PIB और MyGov यूट्यूब चैनल प्रमुख राष्ट्रीय समाचार चैनल



इससे दर्शक घर बैठे टीवी, मोबाइल फोन या लैपटॉप पर परेड देख सकेंगे.