Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस पर LIVE देखना चाहते हैं परेड? ऐसे करें टिकट बुक, जान लें पूरी जानकारी

Republic Day Parade 2026 tickets: हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक भव्य परेड होती है. यह परेड भारत की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी उपलब्धियों को दिखाती है. बहुत से लोग इस परेड को टेलीविजन पर देखते है, जबकि कुछ लोग इसे लाइव देखना चाहते है. हालांकि जानकारी की कमी के कारण यह इच्छा अक्सर अधूरी रह जाती है. अगर आप भी 2026 में गणतंत्र दिवस परेड लाइव देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको टिकट बुकिंग प्रक्रिया से लेकर सभी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे है, जो आपको परेड लाइव देखने में मदद करेंगी.

आधिकारिक वेबसाइट

पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड टिकट बुकिंग 2 जनवरी को शुरू हुई थी और 11 जनवरी तक चली थी. इस साल भी इसी तरह का शेड्यूल रहने की उम्मीद है. अगर आप इस साल लाइव परेड देखना चाहते है, तो rashtraparv.gov.in और aamantran.mod.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर रखें.

टिकट कैसे बुक करें?

आपकी जानकारी के लिए रक्षा मंत्रालय हर साल परेड के लिए पास जारी करता है. आप ये पास या टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया 26 जनवरी से कुछ दिन पहले शुरू होती है. आइए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया के बारे में जानते है.

ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया

सबसे पहले aamantran.mod.gov.in वेबसाइट पर जाएं और इवेंट्स की लिस्ट में से गणतंत्र दिवस परेड का ऑप्शन चुनें.

सबसे पहले आपकी ID और मोबाइल नंबर वेरिफाई किया जाएगा और फिर आपको अपने टिकट नंबर के आधार पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

इस प्रक्रिया से आप गणतंत्र दिवस परेड लाइव देख सकते है. ध्यान दें कि बैठने की जगह के आधार पर टिकट की कीमत अलग-अलग हो सकती है.

ऑफलाइन टिकट कैसे खरीदें?

दिल्ली में परेड के लिए टिकट काउंटर शास्त्री भवन सेना भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खुले है. अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप इन जगहों से खरीद सकते है.

टिकट की कीमत

गणतंत्र दिवस परेड टिकट की कीमतें लगभग 20 रुपये से 100 रुपये तक हो सकती है. यह कीमत बैठने की जगह पर निर्भर करती है.

जरूरी बात

चाहे आप टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हों या ऑफलाइन, आपके पास एक वैलिड फोटो ID होनी चाहिए. आप इसके लिए अपना आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते है.