Republic Day 2026 Parade Rules: परेड में नहीं मिलेगी एंट्री, अगर गलती से भी लेकर चले गए ये सामान…!

Republic Day 2026 Parade Rules: भारत में जहां आज गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसके बाद से देशभर में ये दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है. गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना की ताकत, सांस्कृतिक विविधता और देश की प्रगति का प्रदर्शन किया जाता है. इस दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य बड़ी हस्तियां परेड को सलामी देती हैं और लाखों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं.

परेड स्थल पर सुरक्षा उपाय

गणतंत्र दिवस परेड एक राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कई उच्च श्रेणी के वीवीआईपी मेहमान उपस्थित रहते हैं. ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाते हैं. इस दिन परेड स्थल और उसके आसपास की सुरक्षा बहुत सख्त होती है ताकि कोई भी अनहोनी न हो.

दिल्ली पुलिस ने इस दिन के लिए विशेष सेफटी प्रोटोकॉल तैयार किए हैं. इसके तहत 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. साथ ही, अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. वीडियो एनालिटिक्स, फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) और एआई चश्मों के माध्यम से सुरक्षा बलों को निगरानी की एक नई क्षमता प्राप्त होगी.

परेड स्थल पर प्रतिबंधित सामान

यदि आप गणतंत्र दिवस परेड को देखने जा रहे हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि किन चीजों को परेड स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं है. सुरक्षा कारणों से कुछ सामानों को प्रतिबंधित किया गया है:

1. खाने-पीने का सामान और ब्रीफकेस: परेड स्थल पर कोई भी खाने-पीने का सामान या ब्रीफकेस लाना मना है.

2. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, पेजर, कैमरा, दूरबीन और हैंडकैम जैसी चीजें भी लाना प्रतिबंधित हैं.

3. ज्वलनशील पदार्थ और धूम्रपान सामग्री: सिगरेट, बीड़ी, शराब, इत्र, स्प्रे और किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लाना मना है.

4. नुकीले और धारदार हथियार: तलवार, पेंचकस, कैंची, रेजर और छाता जैसे वस्त्रों को भी परेड स्थल पर नहीं लाया जा सकता.

5. स्मार्ट गैजेट्स: पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, हेडफोन, रिमोट कंट्रोल कार, और थर्मस फ्लास्क जैसे गैजेट्स भी प्रतिबंधित हैं.

6. तस्वीरें और वीडियोग्राफी: परेड स्थल पर किसी प्रकार की तस्वीरें या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं है.

सुरक्षा के उपाय और निगरानी

गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के दौरान सुरक्षा बेहद चाक चौबंद रहती है. पुलिस ने निगरानी के लिए 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत पहचान की जा सकती है. इसके साथ ही, पुलिसकर्मियों को एआई चश्मे भी दिए गए हैं, जो उनकी मदद करते हैं ताकि वे संदिग्ध व्यक्तियों को पहचान सकें.

कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं. इसके अंतर्गत विभिन्न चेकपॉइंट्स, बैरिकेड्स और अन्य मानक ऑपरेशन प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं. सुरक्षा बलों को इस दिन के लिए विशेष रूप से पूर्वाभ्यास कराया जाता है और तैनाती योजनाओं के बारे में ब्रीफ किया जाता है. इन सुरक्षा प्रबंधों के तहत अधिकारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्परता से कार्रवाई की जा सके.