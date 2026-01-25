Home > देश > Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में

Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में

Indian Army new weapons: लड़ाकू तत्वों में टी-90 भीष्म टैंक और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक शामिल होंगे, जिन्हें अपाचे AH-64E और प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों द्वारा समर्थन दिया जाएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 25, 2026 7:23:47 PM IST

Indian Army new weapons
Indian Army new weapons


Republic Day 2026 New Weapons: भारत कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक भव्य समारोह के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जो देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, तकनीकी प्रगति और बढ़ती वैश्विक साझेदारियों को दर्शाएगा.
 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह का नेतृत्व करेंगी, जबकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो भारत-यूरोपीय संघ के गहरे रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करेगा.
 
इस साल की गणतंत्र दिवस परेड एक शानदार दृश्य का वादा करती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक का औपचारिक बुलेवार्ड एक जीवंत कैनवास में बदल जाएगा, जो ‘वंदे मातरम’ के 150 साल, भारत की विकास यात्रा, इसकी रक्षा तैयारियों, सांस्कृतिक समृद्धि और जन-केंद्रित भागीदारी को प्रदर्शित करेगा.

भारतीय सेना: चरणों में युद्ध संरचना

पहली बार, भारतीय सेना एक चरणबद्ध युद्ध संरचना प्रारूप प्रस्तुत करेगी, जिसमें एक हवाई घटक भी शामिल होगा.
 
टोही तत्व में 61 कैवलरी सक्रिय युद्ध वर्दी में होगी, जिसके बाद हाई मोबिलिटी टोही वाहन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद हल्का विशेषज्ञ वाहन होगा. हवाई टोही सहायता ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसके सशस्त्र संस्करण रुद्र द्वारा प्रदान की जाएगी, जो प्रहार फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे.

बख्तरबंद कॉलम और विशेष बल

लड़ाकू तत्वों में टी-90 भीष्म टैंक और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक शामिल होंगे, जिन्हें अपाचे AH-64E और प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों द्वारा समर्थन दिया जाएगा.
 
अन्य मशीनीकृत इकाइयां BMP-II इन्फैंट्री लड़ाकू वाहन और नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) Mk-2 का प्रदर्शन करेंगी. एक विशेष बल टुकड़ी अजयकेतु ऑल-टेरेन वाहनों, रणध्वज रग्ड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और धवंशक लाइट स्ट्राइक वाहनों के साथ आएगी.
 
रोबोटिक युद्ध क्षमताओं को रोबोटिक कुत्तों, मानवरहित जमीनी वाहनों और चार स्वायत्त प्लेटफार्मों – निग्रह, भैरव, भुविरक्षा और कृष्णा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

ड्रोन, मिसाइलें और गहरी मारक क्षमता

लड़ाकू सहायता तत्व भारत के उन्नत मानवरहित हथियारों को उजागर करेगा, जिसमें 6×6 हाई मोबिलिटी वाहनों पर लगे शक्तिबाण और दिव्यास्त्र सिस्टम शामिल हैं.
 
ये सिस्टम झुंड ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन और स्वदेशी सामरिक हाइब्रिड UAV ज़ोल्ट का प्रदर्शन करते हैं, जिनका उपयोग तोपखाने की आग की दिशा के लिए किया जाता है. HAROP, Mini HARPY, Peacekeeper, ATS (एक्सटेंडेड और मीडियम रेंज), और Sky Striker जैसे लोइटरिंग म्यूनिशंस के ज़रिए सटीक स्ट्राइक क्षमताओं को दिखाया जाएगा.
 
परेड में धनुष आर्टिलरी गन, एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, और स्वदेशी SURYASTRA यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल होंगे, जो भारत की डीप-स्ट्राइक प्रभुत्व को रेखांकित करेंगे.

एयर डिफेंस और ऑपरेशन सिंदूर डिस्प्ले

भारत की एयर डिफेंस शील्ड को आकाश वेपन सिस्टम और ABHRA मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM) सिस्टम द्वारा दर्शाया जाएगा.
 
एक ग्लास-केस वाला इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर झांकी ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाएगी, जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के तालमेल को उजागर किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस स्ट्राइक, आकाश मिसाइल डिफेंस, और S-400 सिस्टम एक सुरक्षा कवच बनाएंगे — जो प्रधानमंत्री के सुदर्शन चक्र विजन को दर्शाता है.

हिम योद्धा और पशु दल

हिम योद्धा दल में सैनिकों के साथ बैक्ट्रियन ऊंट, ज़ांस्कर टट्टू, रैप्टर पक्षी, और भारतीय कुत्तों की नस्लें शामिल होंगी, जिनमें मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बई और राजपालयम शामिल हैं, जो बुलेटप्रूफ जैकेट, कैमरे, GPS और संचार प्रणालियों से लैस होंगे. एक ग्लेशियर ATV भी प्रदर्शित किया जाएगा.

मार्चिंग रेजिमेंट

मार्चिंग टुकड़ियों में मिक्स्ड स्काउट्स, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 4 भैराव बटालियन (सिख लाइट इन्फैंट्री), और संयुक्त सैन्य बैंड शामिल होंगे.

भारतीय नौसेना की झांकी

लेफ्टिनेंट करण नाग्याल के नेतृत्व में 144 कर्मियों वाली भारतीय नौसेना की टुकड़ी के बाद ‘एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत नौसेना’ थीम वाली नौसेना की झांकी होगी.
 
झांकी में समुद्री विरासत और आधुनिक शक्ति को दर्शाया जाएगा, जिसमें INSV कौंडिन्य, मराठा-युग के जहाज, INS विक्रांत, नीलगिरी-श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट, कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी, और GSAT-7R उपग्रह, साथ ही नविका सागर परिक्रमा-II अभियान मार्ग शामिल हैं.

भारतीय वायु सेना और फ्लाईपास्ट

भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में चार अधिकारी और 144 एयरमैन शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार करेंगे. मार्चिंग कॉलम राफेल, मिग-29, Su-30 और जगुआर विमानों के साथ स्पीयरहेड फॉर्मेशन में फ्लाईपास्ट करेगा, जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक होगा.

पूर्व सैनिक, तीनों सेनाएं और कोस्ट गार्ड

पूर्व सैनिकों की झांकी, जिसका थीम ‘संग्राम से राष्ट्रनिर्माण तक’ है, युद्ध के मैदान में सेवा से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा को दिखाएगी. तीनों सेनाओं की झांकी ऑपरेशन सिंदूर: एकता के माध्यम से विजय को दर्शाएगी, जिसमें एकीकृत सैन्य अभियानों पर ज़ोर दिया जाएगा.
 
असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय कोस्ट गार्ड की सभी महिलाओं की टुकड़ी भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर समुद्री सुरक्षा का प्रदर्शन करेगी.

DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल डिस्प्ले

DRDO लो का प्रदर्शन करेगा. लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल (LR-AShM), एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल जो Mach 10 तक की स्पीड से उड़ सकती है, जिसमें स्वदेशी एवियोनिक्स, सटीक सेंसर और मल्टी-स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन है.

अर्धसैनिक बल और झांकियां

मार्चिंग टुकड़ियों में CISF, CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस, BSF ऊंट दस्ता, NCC लड़के और लड़कियां, और MY BHARAT के वॉलंटियर्स शामिल होंगे.
 
कुल 30 झांकियां – 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से और 13 मंत्रालयों और विभागों से – ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम’ और ‘समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत’ थीम के तहत कर्तव्य पथ पर निकलेंगी, जो भारत की विरासत, प्रगति और आत्मनिर्भरता का जश्न मनाएंगी.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: DRDO weaponsmilitary hardware Republic Day 2026new defence systems Republic DayRepublic Day 2026 new weaponsRepublic Day parade weapons
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में
Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में
Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में
Republic Day 2026: हाइपरसोनिक हथियार से लेकर स्वार्म ड्रोन तक…गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का आधुनिक वार मशीनरी; यहां जानें उनके बारे में