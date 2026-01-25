Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब

Republic Day 2026 77th or 78th: पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में व्यस्त है. 26 जनवरी को बस कुछ ही दिन बचे हैं, और लोग पहले से ही पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में लगे हुए है. हालांकि लोगों में इस बात को लेकर काफी कन्फ्यूजन है कि भारत इस साल अपना 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है.

अगर आप भी इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां हम आपको बताएंगे कि भारत इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, और साथ ही इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं, इसकी भी जानकारी देंगे.

भारत इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा?

इस साल भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. गौरतलब है कि भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था, और तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है. अगर हम 1950 से गिनती करें, तो 2026 में 26 जनवरी को 77वीं सालगिरह होगी. यही वजह है कि इस साल पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.

गणतंत्र दिवस परेड कहां होती है?

गणतंत्र दिवस परेड हर साल राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होती है, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था. यह परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है. इस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के तौर पर सलामी लेते है.

इस परेड में सेना, नौसेना और वायु सेना की टुकड़ियां, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन, और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां शामिल होती है. इस आयोजन को देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है.