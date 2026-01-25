Home > देश > Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब

Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब

Republic Day 2026 77th or 78th: पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में व्यस्त है. 26 जनवरी को बस कुछ ही दिन बचे हैं, और लोग पहले से ही पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में लगे हुए है. हालांकि लोगों में इस बात को लेकर काफी कन्फ्यूजन है कि भारत इस साल अपना 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 25, 2026 9:20:43 PM IST

Happy Republic Day
Happy Republic Day


Republic Day 2026 77th or 78th: पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में व्यस्त है. 26 जनवरी को बस कुछ ही दिन बचे हैं, और लोग पहले से ही पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में लगे हुए है. हालांकि लोगों में इस बात को लेकर काफी कन्फ्यूजन है कि भारत इस साल अपना 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है.

You Might Be Interested In

अगर आप भी इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां हम आपको बताएंगे कि भारत इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, और साथ ही इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं, इसकी भी जानकारी देंगे.

भारत इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा?

इस साल भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. गौरतलब है कि भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था, और तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है. अगर हम 1950 से गिनती करें, तो 2026 में 26 जनवरी को 77वीं सालगिरह होगी. यही वजह है कि इस साल पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.

You Might Be Interested In

गणतंत्र दिवस परेड कहां होती है?

गणतंत्र दिवस परेड हर साल राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होती है, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था. यह परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है. इस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के तौर पर सलामी लेते है.

इस परेड में सेना, नौसेना और वायु सेना की टुकड़ियां, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन, और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां शामिल होती है. इस आयोजन को देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है.

You Might Be Interested In
Tags: how many years of Republic Day in 2026India Republic Day countRepublic Day 2026Republic Day 2026 77th or 78th
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब
Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब
Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब
Republic Day 2026: 76वां या 77वां? गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, यहां जानें सही जवाब