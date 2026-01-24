उड़ाया ड्रोन तो होगी जेल! जानिये गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में क्या-क्या हुआ बैन?

Republic Day Parade Visitors banned Item List : गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के भव्य उत्सव को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. अब केवल दो दिन बाकि है, तैयारियां भी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं. गणतंत्र दिवस के तैयारियों के चलते हर रोज दिल्ली की ट्रैफिक में बड़ा बदलाव कर दिया है. इसलिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर रोज नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रहा है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं. राजधानी में सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है.

विजय चौक से शुरु होगी परेड

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ के रास्ते इंडिया गेट की ओर जाएगी, जिसके कारण आसपास क इलाकों में काफी ट्रैफिक रहेगा. पुलिस के मुताबिक, इस अवधि में आम लोगों को कुछ मुख्य मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जाम से बचने वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. ताकी देरी और ट्रैफिक से बचा जा सकें.

आसमान से की जाएगी निगरानी

केवल सड़क पर नहीं बल्कि आसमान पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी. दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि 1 फरवरी 2026 तक राजधानी के ऊपर ड्रोन, यूएवी, पैरा-ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून जैसे एरियल प्लेटफॉर्म उड़ाने भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी. दिल्ली पुलिस ने यह फैसला गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. पुलिस ने नागरिकों से कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि, वस्तु या फिर व्यक्ति दिखाई दिया, तो नजदीकी पुलिस को सूचना दे दी जाएगी.

ड्रोन उड़ाना बैन

26 जनवरी तक ड्रोन उड़ाने पर दिल्ली पुलिस ने पूर्ण रूप प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान किसी को अनुमति भी नहीं मिलेगी. अगर ड्रोन पकड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही नहीं की जाएगी. प्रशासन के इस फैसले से वैवाहिक कार्यक्रम में ड्रोन कैमरे से फोटो और वीडियो शूट कराने वाले परेशान हैं.

पुलिस ने सहयोग की अपील की

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है. साथ ही तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं. रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं.