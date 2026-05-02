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West Bengal Polls: बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर फिर डाले जा रहे वोट, 4 मई को आएंगे 294 सीटों के नतीजे

West Bengal Polls: अनियमितताओं की शिकायतों के बाद पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है.

By: JP Yadav | Published: May 2, 2026 8:46:19 AM IST

West bengal Repolls 2026: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर दोबारा हो रहा मतदान
West bengal Repolls 2026: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर दोबारा हो रहा मतदान


West Bengal Polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत शनिवार (02 मई, 2026) को सुबह 7 बजे से 15 मतदान केंद्रों पर फिर वोट डाले जा रहे हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, ये सभी 15 मतदान केंद्र दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं. यह आदेश चुनावी धांधली की खबरों के बाद दिया गया है.

कहां-कहां हो रही दोबारा वोटिंग

मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा. इन 15 मतदान केंद्रों में 143-डायमंड हार्बर एसी के चार और 142-मगराहाट पश्चिम एसी के 11 मतदान केंद्र शामिल हैं. बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला मतदान के दौरान मिली शिकायतों और अनियमितताओं की रिपोर्ट के आधार पर लिया है. जिन बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी.

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142- मगराहाट पश्चिम एसी

46- उत्तर ईयरपुर एफ.पी. स्कूल, कमरा नं. 2

126- नाजरा एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 1

127- नाजरा एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 2

128- देउला एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 1

142- घोला नोयापारा गर्ल्स हाई मदरसा, कमरा नंबर 2

214- एकतारा मलाया एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 1

215- एकतारा मलाया एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 2

216- एकतारा मलाया धोरा एफ.पी. स्कूल, कमरा नं. 1

230- बहिरपुया कुरकुरिया एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 1

231- बहिरपुया कुरकुरिया एफ.पी. स्कूल, कमरा नं. 2

232- बहिरपुया कुरकुरिया एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 3

 

143- डायमंड हार्बर एसी

117- बागदा जूनियर हाई स्कूल

179- चंदा एफ.पी. स्कूल, कमरा नंबर 2

194- हरिदेवपुर एफ.पी. स्कूल

243 – रॉयनगर एफ.पी. स्कूल, कमरा नं. 2

यहां पर बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है. अब 4 मई, 2026 के नतीजे पर सबकी नजरें लगी हैं. इससे पहले पहले चरण की वोटिंग गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को हुई थी, जिसमें 92 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण के दौरान भी 90 प्रतिशत से अधिक की वोटिंग हुई है. ऐसे में रिकॉर्ड वोटिंग को देखते देते सत्तरूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनतता पार्टी दोनों ही पार्टी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है. 

उधर, पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी इस बात का संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही चुनाव जीतने की स्थिति में है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोगों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है, इसीलिए लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले. इसका असर भी हुआ और दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग हुई. यहां पर बता दें कि पिछले 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन इस बार TMC और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. 

Tags: home-hero-pos-1West Bengal chunav 2026
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