West Bengal Polls: बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर फिर डाले जा रहे वोट, 4 मई को आएंगे 294 सीटों के नतीजे

West Bengal Polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत शनिवार (02 मई, 2026) को सुबह 7 बजे से 15 मतदान केंद्रों पर फिर वोट डाले जा रहे हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, ये सभी 15 मतदान केंद्र दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं. यह आदेश चुनावी धांधली की खबरों के बाद दिया गया है.

कहां-कहां हो रही दोबारा वोटिंग

मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा. इन 15 मतदान केंद्रों में 143-डायमंड हार्बर एसी के चार और 142-मगराहाट पश्चिम एसी के 11 मतदान केंद्र शामिल हैं. बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला मतदान के दौरान मिली शिकायतों और अनियमितताओं की रिपोर्ट के आधार पर लिया है. जिन बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी.