Rented House Rules: किराये के घर में रहते हैं? ये बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इन गलतियों पर फंस सकते हैं कानूनी पचड़े में

Rented House Rules: आजकल नौकरी, पढ़ाई या बेहतर जीवनशैली की वजह से बड़ी संख्या में लोग किराये के मकानों में रहते हैं. जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी घर में रहता है तो स्वाभाविक रूप से वह उसे अपनी जरूरतों और पसंद के अनुसार ढालना चाहता है. कोई दीवार पर टीवी लगाना चाहता है, कोई स्टोरेज बढ़ाने के लिए शेल्फ लगाता है, तो कोई घर को खूबसूरत बनाने के लिए वॉलपेपर और सजावटी सामान का इस्तेमाल करता है. लेकिन किराये के घर में रहने का मतलब यह नहीं है कि उसमें किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है. भारत में इसके लिए स्पष्ट कानूनी नियम मौजूद हैं, जो मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं.

क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882?

भारत में मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों में से एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 है. यह कानून बताता है कि किराये की अवधि के दौरान किरायेदार क्या कर सकता है और उसकी क्या सीमाएं हैं. इस कानून की धारा 108 के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में किरायेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घर को उसी स्थिति में लौटाए, जिस स्थिति में उसे मकान मिला था. हालांकि सामान्य उपयोग के कारण होने वाली मामूली टूट-फूट को इसमें शामिल नहीं किया जाता.

धारा 108(h) किरायेदारों को क्या अधिकार देती है?

कानून की धारा 108(h) के तहत किरायेदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने द्वारा लगाए गए कुछ फिक्स्चर या इंस्टॉलेशन को लीज समाप्त होने से पहले हटा सकते हैं. हालांकि इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी है. किरायेदार को घर छोड़ने से पहले प्रॉपर्टी को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना होगा. यानी यदि कोई चीज लगाते समय दीवार या संरचना में बदलाव किया गया है, तो उसे पहले जैसा करना जरूरी हो सकता है. कानूनी दृष्टि से ऐसे बदलाव जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है और जिनसे घर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचता, आमतौर पर स्वीकार्य माने जाते हैं.

इनमें शामिल हैं

दीवार पर टीवी लगाना

एयर कंडीशनर (AC) लगाना

वॉटर प्यूरीफायर इंस्टॉल करना

गीजर लगाना

पर्दे और उनके रॉड लगाना

घड़ियां और शीशे टांगना

आसानी से हटाए जा सकने वाले वॉलपेपर लगाना

पील-एंड-स्टिक वॉल डेकल्स का उपयोग

ये बदलाव आमतौर पर अस्थायी माने जाते हैं और इन्हें हटाकर घर को पहले जैसा बनाया जा सकता है.

स्टोरेज यूनिट और अस्थायी पार्टिशन भी हो सकते हैं मान्य

कई बार किरायेदारों को अतिरिक्त स्टोरेज की जरूरत होती है. ऐसे में वे मूवेबल शेल्फ, अलमारी या स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह लकड़ी, फाइबर या कांच से बने अस्थायी पार्टिशन भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिना स्थायी नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है. ऐसे बदलाव सामान्य तौर पर विवाद का कारण नहीं बनते. हर बदलाव अस्थायी नहीं होता. कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी की मूल संरचना या स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए

दीवारों का रंग बदलना

पूरे घर की पेंटिंग करवाना

बड़े-बड़े छेद करना

स्थायी कैबिनेट या फर्नीचर फिट कराना

इलेक्ट्रिकल या प्लंबिंग सिस्टम में बदलाव करनाऐसे मामलों में मकान मालिक की अनुमति लेना जरूरी हो सकता है, क्योंकि इन बदलावों का असर सीधे संपत्ति पर पड़ता है.

दीवारों का रंग बदलना क्यों बन सकता है विवाद की वजह?

कई किरायेदार घर को अपनी पसंद के रंगों से सजाना चाहते हैं. लेकिन यदि मकान मालिक की अनुमति के बिना दीवारों का रंग बदल दिया जाए, तो यह विवाद का कारण बन सकता है. मकान मालिक यह अपेक्षा कर सकता है कि घर उसी रंग और स्थिति में वापस मिले, जिसमें वह किराये पर दिया गया था. ऐसे में किरायेदार को अतिरिक्त खर्च उठाकर घर को फिर से पहले जैसा बनाना पड़ सकता है.

साधारण कील और बड़े छेद में क्या है फर्क?

घड़ी, फोटो फ्रेम या छोटे सजावटी सामान लगाने के लिए किए गए छोटे छेद आमतौर पर बड़ी समस्या नहीं माने जाते. लेकिन यदि भारी फर्नीचर, बड़े टीवी यूनिट या अन्य स्थायी संरचनाओं के लिए बड़े छेद किए जाते हैं, तो इससे दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे मामलों में मकान मालिक आपत्ति जता सकता है. किराये के मकानों में सबसे ज्यादा विवाद मौखिक सहमति और गलतफहमी की वजह से होते हैं. यदि किरायेदार कोई बड़ा बदलाव करना चाहता है, तो बेहतर होगा कि वह मकान मालिक से लिखित अनुमति ले. लिखित सहमति भविष्य में होने वाले विवादों से बचाती है और दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा करती है.

किरायेदार और मकान मालिक दोनों के लिए जरूरी है स्पष्टता

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बदलाव से पहले बातचीत और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है. यदि दोनों पक्ष पहले से नियम तय कर लें और उन्हें लिखित रूप में दर्ज कर लें, तो किरायेदारी के दौरान किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना काफी कम हो जाती है.