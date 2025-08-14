Operation Sindoor: पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट हुए ढेर? इस विदेशी विश्लेषक ने दिया जवाब…जाने कैसे दुश्मन की रेंज में होने के बावजूद S-400 ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड?

Operation Sindoor: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। उस समय पाक सेना को हुए नुकसान के आंकड़े अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। हाल ही में, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय एस-400 वायु रक्षा प्रणाली ने कम से कम 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े हवाई प्रारंभिक चेतावनी विमान को मार गिराया।

हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान लगातार इस बारे में झूठ फैला रहा है। और यहाँ भी, 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने के दावों को पड़ोसी देश ने खारिज कर दिया।

दूसरी ओर, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सैन्य विमानन विश्लेषक और इतिहासकार टॉम कूपर ने इन दावों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह केवल आधी कहानी है। उनके अनुसार, ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि हवा और जमीन पर कई और पाकिस्तानी लड़ाकू विमान नष्ट हुए।

पाक के ज्यादा फाइटेर जेट्स हुए तबाह – टॉम कूपर

ऑपरेशन सिंदूर पर एएनआई से बात करते हुए, प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई हवाई युद्ध विशेषज्ञ टॉम कूपर ने कहा, “हमने ऐसे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि न केवल 5, बल्कि उससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हवा में मार गिराया गया था। यहाँ तक कि ज़मीन पर खड़े कई विमान भी नष्ट हो गए थे। लेकिन तब भारतीय वायुसेना या भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

अब एयर चीफ मार्शल सिंह का बयान मई से किए जा रहे आकलन की पुष्टि करता है।” कूपर ने आगे कहा कि एसीएम सिंह का बयान भारतीय वायुसेना की रणनीतिक ताकत और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की उत्कृष्ट क्षमता को दर्शाता है।

IAF ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

कूपर ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान का जो अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट गिराया गया, वह साब 2000 था. इसे भारतीय S-400 सिस्टम ने 300 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया. उन्होंने इसे दुनिया का सबसे लंबी दूरी पर किया गया पुख्ता मिसाइल शॉट बताया।

असल में ये करके IAF ने अपने नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल किया है। इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड रूस-यूक्रेन युद्ध में दर्ज हुआ था। जहां 200 किलोमीटर दूर से टारगेट हिट किया गया था। IAF ने उस रिकॉर्ड को 100 किलोमीटर और पीछे छोड़ दिया।

इसके अलावा कूपर ने यह भी कहा कि एस-400 प्रणाली को पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब तैनात किया गया था, इतना करीब कि यह पाकिस्तानी सेना की तोपों की रेंज में था।

जॉन स्पेंसर ने भी किया भारत के दावों का समर्थन

टॉम कूपर के अलावा, प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार जॉन स्पेंसर ने भी वायुसेना प्रमुख के दावों का समर्थन किया है। उनके अनुसार, इस ऑपरेशन ने भारत की हवाई क्षमता और रणनीतिक प्रभुत्व को स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के इनकार के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों की राय बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी रणनीतिक बढ़त साबित कर दी है।

