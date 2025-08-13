Religious Riots: रातों-रात मजार तोड़कर स्थापित की गई हनुमान जी की मूर्ति, पुलिस सतर्क

फिरोजाबाद से सौरभ उपाध्याय कि रिपोर्ट

सांप्रदायिक तनाव की आशंका: रातों-रात मजार तोड़कर स्थापित की गई हनुमान जी की मूर्ति, पुलिस सतर्क

Religious Riots: फ़िरोज़ाबाद /शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के मलिखानपुर गांव में देर रात एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है। गांव के समीप सड़क किनारे वर्षों पुरानी पीर बाबा की मजार को कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया और उसी स्थान पर बजरंगबली भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। सुबह होते ही ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश और हैरानी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मूर्ति को हटवाया और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है।

घटना का विवरण

मलिखानपुर गांव, शिकोहाबाद शहर से प्रतापपुर चौराहे के संपर्क मार्ग पर स्थित है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां कई वर्षों से सड़क किनारे पीर बाबा की मजार मौजूद थी, जिसे स्थानीय लोग आस्था और सम्मान के साथ देखते थे। बीती रात अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने मजार को पूरी तरह तोड़ दिया और उसकी जगह हनुमान जी की मूर्ति रख दी।

सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर टूटी हुई मजार और नई स्थापित मूर्ति पर पड़ी, पूरे गांव में चर्चा और तनाव का माहौल बन गया। यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है,” एक ग्रामीण ने कहा।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। तुरंत ही मजार के स्थान से मूर्ति को हटवाया गया। थोड़ी देर बाद सीओ प्रवीण तिवारी और गोपनीय विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव न फैल सके। पुलिस ने अज्ञात तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

माहौल पर नजर

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि “कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।” फिलहाल गांव में माहौल शांत है, लेकिन पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति और भाईचारे की अपील करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।