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दरभंगा में धर्म बना युवक की हत्या का कारण, दारोगा ने तलवार से युवक को काटा; फिर खुद को मारी गोली

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में शुक्रवार की सुबह एक युवक की तलवार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान दिलीप सहनी के पुत्र सुनील सहनी के रूप में हुई है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 26, 2026 3:45:21 PM IST

दरभंगा में धर्म बना युवक की हत्या का कारण
दरभंगा में धर्म बना युवक की हत्या का कारण


Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में शुक्रवार की सुबह एक युवक की तलवार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.
मृतक की पहचान दिलीप सहनी के पुत्र सुनील सहनी के रूप में हुई है. हत्या का आरोप बिहार पुलिस के एक दारोगा मोहम्मद मोबिन पर लगा है, जो वर्तमान में पटना में तैनात बताया जा रहा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दारोगा ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में दरभंगा के अल्लपट्टी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फोन कर बुलाया और कर दिया हमला

स्थानीय लोगों के अनुसार, तीन साल पहले सुनील ने गांव के ही मो. बिहारी की पुत्री सानिया से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से सुनील अपनी पत्नी और परिवार के साथ अहमदाबाद में रहता था. दो दिन पहले ही सुनील अपनी पत्नी को लेकर गांव आया था, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी. शुक्रवार की सुबह तड़के करीब चार बजे सानिया के चाचा (आरोपी दारोगा मो. मोबिन) ने सुनील को फोन किया और ताजिया की तैयारी देखने के बहाने मंदिर के पास बुलाया. और उसकी हत्या कर दी.

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दारोगा ने मारी खुद को गोली

सुनील की मौत सुनिश्चित करने के बाद आरोपी दारोगा मो. मोबिन ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और खुद को गोली मार ली. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने अपनी सर्विस पिस्टल का इस्तेमाल किया या किसी अवैध हथियार का.
घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ओझौल गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात है.

एएसपी ने की मामलें की जांच

घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने स्थानीय एसडीपीओ को मामले में त्वरित कार्रवाई करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं. साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुलााया गया.

Tags: bihar newsDarbhanga
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