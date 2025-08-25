Home > देश > Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न

Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न

Rekha Gupta News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर 20 अगस्त को हमला हुआ था। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड सिक्योरिटी वाली सीआरपीएफ (CRPF) सुरक्षा की तैनाती की थी। अब जानकारी सामने आ रही है कि CRPF सुरक्षा को हटाकर दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 25, 2025 10:10:00 IST

Rekha Gupta Security (रेखा गुप्ता की सुरक्षा में हुआ बड़ा बदलाव)
Rekha Gupta Security (रेखा गुप्ता की सुरक्षा में हुआ बड़ा बदलाव)

Rekha Gupta News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि, केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई Z श्रेणी की CRPF सुरक्षा वापस ले ली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को एक जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। हमले के अगले दिन ही रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया था। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि, सीएम की सुरक्षा से CRPF को हटा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अब उनकी सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है।

वापस ली गई Z सिक्योरिटी वाली CRPF सुरक्षा

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि, सीएम रेखा गुप्ता से Z सुरक्षा वाली CRPF सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब दिल्ली पुलिस दिल्ली की मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की ओर से औपचारिक रूप से CRPF सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन योजना में बदलाव किया गया और आखिरकार सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए।

SSC छात्रों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने चला बड़ा दांव, अब हर तरफ राइफल के साथ तैनात जवान

एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला

दरअसल, 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके कैंप कार्यालय में ‘जनसुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने हमला किया था। उनके कार्यालय ने इस हमले को ‘उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश’ करार दिया था। आरोपी का नाम राजेश भाई सकारिया है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने वाला था।

हमले के एक दिन बाद रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा विंग को केंद्र के जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रेखा गुप्ता को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब सरकार ने वह फैसला वापस ले लिया है।

अब तक दो गिरफ्तार

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की जांच के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी सकारिया राजेशभाई खिमजी (41), एक ऑटो-रिक्शा चालक और गुजरात के राजकोट का निवासी शामिल है। अभी तक रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे का मकसद पूरी तरह से सामने नहीं आया है। हालाँकि, हमलावर राजेश ने बताया कि वह रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने ही आया था।

SSC छात्रों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने चला बड़ा दाव, अब हर तरफ राइफल के साथ तैनात जवान

Tags: delhi cm rekha guptarekha guptaRekha Gupta newsRekha Gupta Security
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न
Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न
Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न
Rekha Gupta Security: रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया यूटर्न
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?