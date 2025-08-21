Home > देश > Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार

Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार

Rekha Gupta Attack: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (20 अगस्त, 2025) को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

Published: August 21, 2025 09:49:00 IST

Rekha Gupta Attack (रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर को भेजा गया पुलिस रिमांड पर)
Rekha Gupta Attack (रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर को भेजा गया पुलिस रिमांड पर)

Delhi CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (20 अगस्त, 2025) को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने 41 वर्षीय राजकोट निवासी सकारिया को आधी रात को ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जानकारी सामने आ रही है कि, रिमांड अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस सकारिया को राजकोट ले जा सकती है। पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर अपराध स्थल को रिक्रिएट कर सकती है। जांचकर्ता इस बात की जांच करेंगे कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसने किन-किन लोगों से मुलाकात की और किन-किन लोगों से बात की।

फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया फोन

पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इस बात की जांच करेगी कि हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। यह हमला गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुआ। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर ने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज सौंपे, फिर उन पर चिल्लाया, उन पर हमला किया। उसे तुरंत काबू कर लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सकारिया का एक रिश्तेदार जेल में है और वह उनकी रिहाई के लिए एक याचिका लेकर आया था, जो वर्तमान में अदालत में लंबित है। उसके परिवार ने भी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों ने उनकी पिटाई की थी। पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि गुप्ता को थप्पड़ मारा गया था। हालाँकि, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि हमलावर ने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश की, जिसके कारण हाथापाई हुई और “हो सकता है कि उनका सिर किसी कोने से टकरा गया हो।”

Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार

Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार

Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार
Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार
Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार
Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार
