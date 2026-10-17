Home > देश > ‘सौतन’ निकलीं रेखा आर्य की अब पति ने खोली पोल! उत्तराखंड की मंत्री पर लगा आरोप- 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई !

‘सौतन’ निकलीं रेखा आर्य की अब पति ने खोली पोल! उत्तराखंड की मंत्री पर लगा आरोप- 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई !

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति ने हत्या की साजिश के आरोप को नकारते हुए पत्नी पर ही भ्रष्टाचार की आदत होने का आरोप लगाया है.

By: JP Yadav | Published: October 17, 2026 1:07:00 PM IST

'सौतन' निकलीं रेखा आर्य की अब पति ने खोली पोल, उत्तराखंड की मंत्री पर लगा आरोप- 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई !
'सौतन' निकलीं रेखा आर्य की अब पति ने खोली पोल, उत्तराखंड की मंत्री पर लगा आरोप- 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई !


उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की शिकायत पर FIR दर्ज की है. रेखा आर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति गिरधारी लाल साहू ने उनकी हत्या की साजिश रची, उन्हें बार-बार जाति-आधारित उत्पीड़न का शिकार बनाया और उनके हस्ताक्षर फर्जी किए. शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं. वहीं, गिरधारी लाल साहू ने पत्नी रेखा आर्य पर भ्रष्टाचार की आदत होने और अपने निर्वाचन क्षेत्र (अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर) के प्रति प्रशासनिक उदासीनता बरतने का आरोप लगाया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया. देहरादून सिटी SP शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि डिप्टी SP रैंक के एक अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि हमें शिकायत के साथ कुछ सबूत भी मिले हैं और इस पर जल्द ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

अपनी शिकायत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आरोप लगाया कि पति गिरधारी लाल साहू ने उनसे अपनी पहली शादी की बात छिपाई थी और अन्य महिलाओं के साथ उनके संबंध थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरधारी लाल साहू और एक अन्य महिला उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पति ने उनकी सहमति के बिना उन्हें कुछ पदों से हटाने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर किए. उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो बयान पोस्ट किया और पति तथा एक महिला के बीच हुई कथित फोन बातचीत की दो ऑडियो क्लिप भी साझा कीं, हालांकि, Inkhabar.com इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है. 

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रेखा आर्य के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार

ये कथित अपराध 6 जुलाई 2004 से 15 अक्टूबर 2026 के बीच हुए. FIR में साहू पर IPC की संबंधित धाराओं और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, दूसरी शादी (बिगेमी), पति द्वारा क्रूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं. अब पति गिरधारी लाल साहू ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 साल से अधिक समय से रेखा आर्य के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया था. उन्होंने दावा किया कि रेखा आर्य द्वारा साझा की गई क्लिप AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई हैं. फेसबुक पर अपने वीडियो बयानों में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनसे कई बार कहा था कि उनके विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने पैसों की जरूरत नहीं है.  उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी. इस बात को लेकर मेरी उनसे बहस भी हुई थी.

सीएम धामी से लगाई गुहार

ट्विस्ट यह है कि अब UP के बरेली के रहने वाले गिरधारी लाल साहू ने CM पुष्कर सिंह धामी से भी न्याय की गुहार लगाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने CM से रेखा आर्य के कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और दावा किया कि उनके पास रेखा आर्य के खिलाफ सबूत मौजूद हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेखा आर्य ने 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई है.

Tags: home-hero-pos-1rekha arya
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