Rekha Arya: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति निकले ‘बेवफा’ बताया- ‘दूसरी महिलाओं से बनाते हैं संबंध’

Rekha Arya: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उनके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक. मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति गधारी लाल साहू के खिलाफ अवैध संबंधों, मारपीट, जातिसूचक गालियां देने, जान से मारने की धमकी और फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी से हटाने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही मंत्री ने पुलिस से अपनी और बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है. इसके बाद अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

कंपनी से हटाने का भी आरोप

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कैंट थाने में एफआईआर कराई है. शिकायत में बताया कि उनके पति गधारी लाल साहू के गैर महिलाओं के साथ अवैध संबंधो हैं. मंत्री रेखा आर्य ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कई खुलासे किए हैं. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पति ने उनके कूट रचित (फर्जी) हस्ताक्षर कर और जाली दस्तावेजों के आधार पर उन्हें संबंधित कंपनियों के निदेशक के पद से हटा दिया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई त्यागपत्र या दस्तावेज नहीं दिया था. रेखा आर्य का कहना है कि पति के गैर महिला के साथ संबंध हैं. इसके साथ ही वह उस महिला के साथ मिलकर उनके खिलाफ गहरी साजिश रच रहे हैं. उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति का व्यवहार उनको लेकर बदला है. पति के गैर महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं. इसका विरोध करने पर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. यहां तक कि सरकारी आवास में स्टाफ के सामने भी उन्हें अपमानित किया गया. मंत्री ने आरोप लगाया गया है कि उनके पति ने अपनी पहली शादी की जानकारी छिपाकर उनसे शादी की। उनके मुताबिक, इस बात का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई..

बताया जान का खतरा

मंत्री ने अपनी और अपने नाबालिग बच्चों की जान को गंभीर खतरा बताया है. उलगातार मिल रही धमकियों के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अचानक तबीयत बिगड़ गई. मानसिक और शारीरिक तनाव के अत्यधिक बढ़ने के कारण उन्हें तुरंत दून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस

उधर, राजधानी देहरादून के कैंट थाने में दी गई इस लिखित शिकायत और एफआईआर के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. इस पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑडियो क्लिप, दस्तावेजों और लगाए गए सभी आरोपों की गहनता से छानबीन की जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.