Raihan Vadra Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने लॉन्गटाइम पार्टनर अवीवा बेग से की सगाई, इंगेजमेंट की पहली तस्वीर आई सामने

Raihan Vadra Aviva Baig Engagement: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम पार्टनर अवीवा बेग से सगाई की घोषणा की है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: January 2, 2026 10:21:31 PM IST

Raihan Vadra Aviva Baig Engagement: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम पार्टनर अवीवा बेग से सगाई की घोषणा की है. कपल ने अपनी सेरेमनी की तस्वीरों के ज़रिए यह खबर शेयर की, जिसमें परिवार के करीबी लोग शामिल हुए थे.

सगाई रणथंभौर में एक प्राइवेट गैदरिंग में हुई. शेयर की गई पहली तस्वीर में रेहान और अवीवा शाम के सेलिब्रेशन के दौरान पारंपरिक भारतीय कपड़ों में एक साथ खड़े दिख रहे हैं. रेहान ने डार्क शेरवानी पहनी थी, जबकि अवीवा ने एक सजी हुई साड़ी चुनी थी.

सात साल से रिलेशनशिप में रेहान-अवीवा 

शेयर की गई एक और तस्वीर में कपल बचपन में पारंपरिक कपड़ों में दिख रहा है. रेहान सफेद कुर्ता-पायजामा पहने दिख रहे हैं, जबकि अवीवा मस्टर्ड-येलो सूट पहने हुए हैं. खबरों के अनुसार, 25 वर्षीय रेहान ने पिछले हफ्ते दोनों परिवारों की मौजूदगी में अवीवा को प्रपोज़ किया और उसने हाँ कर दिया. यह कपल करीब सात साल से रिलेशनशिप में है.

आने वाले महीनों में शादी होने की उम्मीद 

अवीवा बेग दिल्ली के एक परिवार से हैं. उनके पिता, इमरान बेग, एक बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी माँ, नंदिता बेग, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. नंदिता प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त भी हैं और उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन के इंटीरियर डिज़ाइन पर काम किया है. अविवा ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई की और फिर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में हायर एजुकेशन पूरी की. वह एक इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर भी हैं.

पिता रॉबर्ट वाड्रा ने शेयर की पोस्ट

रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर कपल की फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि,  मैं उन्हें खुशी, अटूट साथ, प्यार और ताकत से भरी ज़िंदगी के लिए दिल से आशीर्वाद देता हूँ. वे इस सफ़र में हाथ में हाथ डालकर चलें, और साथ मिलकर आगे बढ़ें और तरक्की करें.”

कौन हैं रेहान वाड्रा?

रेहान वाड्रा ने देहरादून के द दून स्कूल में पढ़ाई की, उसी संस्थान में जहाँ उनके दादा राजीव गांधी और चाचा राहुल गांधी ने भी पढ़ाई की थी. बाद में उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) से हायर एजुकेशन हासिल की.

पेशे से एक विजुअल आर्टिस्ट, रेहान का काम फोटोग्राफी तक फैला हुआ है, जिसमें वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल प्रोजेक्ट शामिल हैं. उनके काम को मुंबई में स्थित एक कंटेम्पररी आर्ट गैलरी APRE आर्ट हाउस के ज़रिए दिखाया गया है.

रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी

