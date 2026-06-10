प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के LPG सिलेंडरों में हुई कटौती, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया स्पष्टीकरण

हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सालाना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडर की संख्या घटाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्टीकरण दिया है.

बता दें कि योजना के तहत सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गयी है, जिसके बाद सरकार के फैसले की आलोचना हो रही थी. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह कदम कुछ लाभार्थियों द्वारा योजना के गलत इस्तेमाल की वजह से उठाया गया है.

गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया फैसला

हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यह फैसला इस सबूत के आधार पर लिया गया है, “कई लाभार्थियों को अतिरिक्त सिलिंडर की जरूरत नहीं थी और कुछ सिलिंडर कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे.” उन्होंने कहा, ‘आज सुबह से ही इस बात पर चर्चा हो रही है कि हमने उज्ज्वला सिलिंडर की संख्या घटा दी है, लेकिन अगर आपको चार से अधिक सिलेंडर की जरूरत नहीं है, तो आपको और सिलेंडर क्यों चाहिए होंगे.’

300 में ले के महंगे में बेच देते थे: पुरी

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, ‘हमने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि हमें भरोसेमंद जानकारी मिली थी कि कई उज्ज्वला लाभार्थियों को असल में सिलिंडर की जरूरत नहीं थी. वे 300 रुपये में सिलेंडर लेते थे और या तो उसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बेच देते थे, या कहीं और इस्तेमाल करते थे, या फिर 300 रुपये अधिक लेकर किसी और को दे देते थे.’

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था. शुरुआत में लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रियायती 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर प्राप्त करने का अधिकार था. पिछले वर्ष रियायती सिलेंडरों का कोटा घटाकर नौ कर दिया गया था और अब इसे और घटाकर चार कर दिया गया है.