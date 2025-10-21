Home > देश > छठ पर बड़ी राहत! अब नई दिल्ली स्टेशन जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, यहीं से चलेंगी ट्रेन

Redeveloped Railway Stations: त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ रहती है. जिससे रेल यात्रियों को असुविधा होती है. लेकिन अगली बार छठ या दिवाली पर, जब आप ट्रेन पकड़ रहे हों, तो आपको नई दिल्ली स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पूरे देश में 100 स्टेशन शामिल है. देखें क्या आपका स्टेशन इस सूची में शामिल है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 21, 2025 7:28:11 PM IST

Indian Railway: अगली बार आप जब दिवाली या छठ के दौरान घर जानें के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाएं. तो आपको नई दिल्ली स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे का मिशन देश भर के 100 बड़े और छोटे स्टेशन का पुनर्विकास करना और मार्च 2026 तक ट्रेन संचालन फिर से शुरू करना है. इसमें लगभग 7 बड़े स्टेशन शामिल होंगे. देखें कि क्या आपका स्टेशन इस सूची में शामिल है.

रेल मंत्रालय के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार के अनुसार भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन पहल के तहत देश भर में 1,337 स्टेशन का पुनर्विकास कर रहा है. इनमें से लगभग 1,300 स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है. इनमें से 100 से ज़्यादा स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया है. इसके अलावा लगभग 100 और स्टेशन का निर्माण मार्च 2026 से पहले पूरा होने वाला है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी.

ये है प्रमुख स्टेशन

जिन स्टेशन का निर्माण पूरा हो रहा है. उनमें राजधानी के दो प्रमुख स्टेशन, सफदरजंग और बिजवासन शामिल है. इससे दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले यात्रियों को बहुत लाभ होगा. दिवाली और छठ के दौरान इन स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाई जा सकेंगी. जिससे यात्रियों की असुविधा कम होगी. इसके अतिरिक्त रामेश्वरम, जैसलमेर, जयपुर में गांधीनगर, जालंधर और चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पूरी होकर यात्रियों के लिए खुल जाएंगी.

इन स्टेशन की विशेषताएं

राजधानी के दोनों स्टेशन, सफदरजंग और बिजवासन, अपने आप में अनूठे होंगे. सफदरजंग स्टेशन एक राष्ट्रीय केंद्र होगा जो एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा. जिससे कार्यालय कर्मचारियों को प्लेटफ़ॉर्म से सीधी पहुंच प्राप्त होगी. इस बीच बिजवासन स्टेशन से मेट्रो और पार्किंग स्काईवे बनाए जाएंगे. जिससे यात्री सीधे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे. निचले तल भूतल और हवाई पट्टी सहित पूरे स्टेशन का विकास लगभग 30,000 वर्ग मीटर में किया जा रहा है.

चंडीगढ़ स्टेशन

चंडीगढ़ स्टेशन देश का पहला मॉड्यूलर रेलवे स्टेशन होगा. इसका ढांचा कारखानों में निर्मित और स्टेशन पर ही असेंबल किया जा रहा है.

रामेश्वरम स्टेशन

रामेश्वरम स्टेशन का विकास उसके धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. तीर्थयात्रियों के लिए स्टेशन पर विश्राम कक्ष और शयनगृह बनाए जा रहे हैं. जिससे रेल यात्रियों को ठहरने की जगह ढूंढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

गांधीनगर जयपुर स्टेशन

गुलाबी नगरी और पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के सबसे बड़े एयर कॉन्कोर्स का शिलान्यास पूरा हो गया है. इस शिलान्यास के ऊपर अब सिटी सेंटर, कैफ़े और शॉपिंग सेंटर होंगे. एयर कॉन्कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यात्री या आगंतुक ऊपर बैठेंगे जबकि ट्रेन नीचे से गुजरेंगी.

