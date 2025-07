‘ये आसान काम…’, पहलगाम हमले में मारे गये विनय नरवाल के पिता ने Operation Mahadev पर कह दी बड़ी बात, सुनकर विपक्ष के खड़े हो जाएंगे कान

Vinay Narwal: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तीन महीने से ज़्यादा समय बाद, सोमवार 28 जुलाई को श्रीनगर में तीन आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, इसके लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। इस बीच, पहलगाम आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता विजय नरवाल ने ऑपरेशन महादेव के बारे में बात की है। उन्होंने इस काम के लिए सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया है और इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को ढूंढ़कर मारना कोई आसान काम नहीं था।

विनय नरवाल के पिता विजय नरवाल ने श्रीनगर में हुई मुठभेड़ के बारे में कहा, “सबसे पहले, मैं उस ऑपरेशन में शामिल भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनकी बहादुरी, साहस, अदम्य साहस और सरकार द्वारा उन्हें दिए गए सहयोग को सलाम करता हूँ।”

पहलगाम हमले में शहीद विनय नरवाल के पिता ने आगे कहा, ‘सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस बहादुरी से अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों को ढूंढ़कर मार गिराया, वह कोई आसान काम नहीं था, इसलिए मैं उन्हें बार-बार सलाम करता हूँ। मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, उन्हें इस काम के लिए पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जैसा कि पता चला है कि आतंकवादियों में से एक, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, पहलगाम आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड था। हमारे जवानों ने उसे भी मार गिराया है। उसने बहुत बहादुरी दिखाई है।’

उन्होंने पहलगाम हमले के बारे में आगे कहा, ‘मैं कहूँगा कि इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान और उसकी सेना का हाथ है। पहलगाम हमला उन्हीं ने प्रायोजित किया था। मैंने यह भी सुना है कि हाशिम मूसा वहाँ एक विशेष सुरक्षा समूह का कमांडो था। इसमें कोई शक नहीं कि यह उन्हीं ने प्रायोजित किया था। कहीं न कहीं, आज हमें एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली है।’

Karnal, Haryana: After the terrorist attack in Pahalgam, three terrorists have been eliminated

