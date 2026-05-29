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RBI दे रहा है लॉटरी का पैसा? ‘Donation Program 2026’ वाले ईमेल का सच जान लीजिए, वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता!

भारतीय रिज़र्व बैंक: RBI के नाम पर आए लॉटरी वाले इस ईमेल के झांसे में न आएं, वरना बैंक खाता खाली हो सकता है. जानिए PIB Fact Check ने इस फ्रॉड को लेकर क्या चेतावनी जारी की है...

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 6:00:06 PM IST

RBI के नाम पर आए लॉटरी वाले इस ईमेल के झांसे में न आएं, वरना बैंक खाता खाली हो सकता है(Image-AI)
RBI के नाम पर आए लॉटरी वाले इस ईमेल के झांसे में न आएं, वरना बैंक खाता खाली हो सकता है(Image-AI)


सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नाम से एक ईमेल तेजी से वायरल हो रहा है. इस ईमेल में दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक डोनेशन प्रोग्राम 2026 के तहत लोगों को क्रेडिट फीस देने या लॉटरी जीतने के बदले मुआवजा दे रहा है. अगर आपके पास भी ऐसा कोई मेल आया है, तो संभल जाइए. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह फर्जी है.

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस बारे में लोगों को आगाह किया है. PIB के मुताबिक, यह ईमेल लोगों को ठगने और उनकी गाढ़ी कमाई या पर्सनल फाइनेंशियल डेटा चोरी करने के मकसद से भेजा जा रहा है, जो कि पूरी तरह एक साइबर फ्रॉड (Phishing Scheme) है.

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PIB Fact Check ने जारी की चेतावनी

PIB फैक्ट चेक ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर कहा है कि न तो रिजर्व बैंक और न ही भारत सरकार की कोई अन्य अथॉरिटी इस तरह का कोई डोनेशन प्रोग्राम, लॉटरी मुआवजा या इनहेरिटेंस फंड (वसीयत फंड) जैसी कोई स्कीम चला रही है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी ईमेल या मैसेज के झांसे में न आएं, जिसमें मोटी रकम देने के बदले शुरुआत में प्रोसेसिंग फीस या कोई अन्य चार्ज मांगा जाता है.

PIB ने अपने पोस्ट में लिखा: ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई ईमेल जारी नहीं किया है. रिजर्व बैंक इस तरह का कोई डोनेशन प्रोग्राम, लॉटरी मुआवजा या किसी भी तरह का फंड या स्कीम नहीं चला रहा है.’

ये जानकारियां मांग रहे हैं जालसाज

इस फर्जी ईमेल के जरिए जालसाज लोगों से उनकी बेहद संवेदनशील जानकारियां मांग रहे हैं, जैसे

  • बैंक अकाउंट होल्डर का नाम
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • IFSC या SWIFT कोड
  • आपका पूरा नाम और पता
  • मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर
  • आईडी प्रूफ (आधार, पैन आदि) की कॉपी

क्यों लिया जा रहा है भारतीय रिज़र्व बैंक(RBI) का नाम?

साइबर ठग अक्सर लोगों को अपने जाल में फंसाने और भरोसेमंद दिखने के लिए RBI या बड़े सरकारी विभागों के नाम और लोगो का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में किसी भी सरकारी स्कीम या लॉटरी के झांसे में आकर अपनी पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें. 

Tags: RBI
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