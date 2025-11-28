Home > देश > Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 के सभी रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 28, 2025 11:56:05 PM IST

Bank Holidays in December 2025
Bank Holidays in December 2025


Bank Holidays in December 2025: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने फ़ाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने ऑफिशियल राज्य-वार हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर 2025 के लिए 13 बैंक हॉलिडे घोषित किए हैं. भारत में बैंक हॉलिडे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक आयोजनों से प्रभावित होते हैं.

इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

बताई गई छुट्टियों के अलावा, दिसंबर 2025 के सभी रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे. यहां राज्य-वार बैंक हॉलिडे की एक पूरी लिस्ट दी गई है, ताकि लोगों और बिज़नेस को अपने फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन उसी हिसाब से प्लान करने में मदद मिल सके. दिसंबर 2025 में क्रिसमस और इंडिजिनस पीपल्स डे उन मौकों में से हैं जब बैंक बंद रहने वाले हैं.

राज्य-वार बैंक हॉलिडे की लिस्ट-

1 दिसंबर (सोमवार) – अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इलाकों में स्टेट इनॉगरेशन डे और इंडिजिनस फ़ेथ डे के लिए बैंक बंद रहेंगे.

3 दिसंबर (बुधवार) – गोवा में बैंक सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के त्योहार के लिए बंद रहेंगे, जो संत की पुण्यतिथि है.

12 दिसंबर (शुक्रवार) – मेघालय में गारो जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि मनाई जाएगी.

18 दिसंबर (गुरुवार) – मेघालय में खासी कवि यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे, जिन्हें “खासी कविता के पथ प्रदर्शक” के रूप में जाना जाता है.

19 दिसंबर (शुक्रवार) – इस दिन, गोवा में बैंक गोवा लिबरेशन डे के लिए बंद रहेंगे, जो 1961 में भारतीय सेना द्वारा पुर्तगाली शासन से गोवा को आज़ाद कराने की याद में मनाया जाता है.

Maritime Law 2025: गोदी मजदूरों के लिए केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा कदम, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

20 दिसंबर (शनिवार) और 22 दिसंबर (सोमवार) – सिक्किम में बैंक इन दिनों लोसूंग या नामसूंग के लिए बंद रहेंगे, यह लेप्चा और भूटिया समुदायों द्वारा फसल के मौसम के खत्म होने और सिक्किमी नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है. वहीं, 21 दिसंबर रविवार को है. बैंक आमतौर पर रविवार को बंद रहते हैं. इसलिए, सिक्किम में बैंक लगातार तीन दिन बंद रहेंगे.

24 दिसंबर (बुधवार) – मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक क्रिसमस से एक दिन पहले क्रिसमस की शाम को बंद रहेंगे.

25 दिसंबर (गुरुवार) – देश भर के बैंक क्रिसमस के लिए बंद रहेंगे, यह दिन ईसाई लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं.

26 दिसंबर (शुक्रवार) – मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बंद रहेंगे. खास बात यह है कि इन राज्यों में वीकेंड की छुट्टियों समेत बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे.

30 दिसंबर (मंगलवार) – इस दिन, मेघालय में यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने सरेआम फांसी पर लटका दिया था. इसलिए, इस इलाके में बैंक बंद रहेंगे.

31 दिसंबर (बुधवार) – मिज़ोरम और मणिपुर में बैंक नए साल की शाम और इमोइनु इराटपा के लिए बंद रहेंगे, जो धन और समृद्धि की देवी को समर्पित रोशनी का त्योहार है.

kal ka Mausam 29 November: चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ अपना कहर बरपाने को तैयार, देश में इन राज्यों में अलर्ट जारी; यहां जानें सारी जानकारी

Tags: Bank Closure AlertBank Holidays December 2025December 2025 Holiday Listhome-hero-pos-3Public Holiday December 2025RBI Bank Holiday Update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट
Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट
Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट
Banks Closed December 2025: दिसंबर 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट